TV-Tipps für Montag, 14. Jänner

To Die For, Re: Der Tod im Auge, Totengebet, Walking on Sunshine, New Amsterdam, Hart, aber fair: Der Brexit-Showdown, Thema zum Schnee, I love me and you, Kulturmontag

Heute konkret: Richtiges Abnehmen Ob nur ein paar Kilos oder krankhaftes Übergewicht: Abnehmen ist nie einfach. Die Abnehm-Docs präsentieren in ihrem gleichnamigen Buch eine wissenschaftlich und medizinisch fundierte Lebensstiländerung, die nicht auf kurzfristiges und schnelles Abnehmen, sondern auf nachhaltige Methoden setzt. Bis 18.51, ORF 2

Re: Der Tod im Auge – Reporter gegen die Mafia Das Leben der italienischen Journalistin Federica Angeli ist bedroht, weil sie über die italienische Mafia berichtet. Die Bombenexplosion vom Oktober 2018 ist nur der Anfang einer tragischen Woche für sie. Die Reportage hat Angeli in dieser Zeit mit der Kamera begleitet. Bis 20.15, Arte

To Die For (USA 1995, Gus Van Sant) Seit sie ein kleines Mädchen ist, hat Suzanne Stone (Nicole Kidman) nur ein Ziel: im Fernsehen zu sehen zu sein. Mit eisernem Willen arbeitet sie sich nach dem College von der Redaktionsassistentin zur Wettermoderatorin hoch. Als ihr Mann mit der Familienplanung dazwischengrätscht, wird er zur Bedrohung für Suzannes Karriere, er muss also ganz schnell aus dem Weg geschafft werden. Schwarze Komödie im Mockumentary-Format von Gus Van Sant, die Handlung basiert auf einer wahren Begebenheit. Bis 22.00, Arte

Totengebet (D 2018, Josef Rusnak) Rechtsanwalt Joachim Vernau glaubt, nichts könne ihn mehr überraschen. Doch dann steht eine junge Frau vor der Kanzlei, die nach dem Tod ihres Stiefvaters ihren leiblichen Vater sucht. Thriller nach dem gleichnamigen Roman von Elisabeth Herrmann mit Jan Josef Liefers in der Hauptrolle. Bis 21.45, ZDF

Walking on Sunshine (3/10) Das gefällt ihm: Neuerdings interessieren sich wieder Journalisten für Wettermoderator Otto (Robert Palfrader), er hat sogar eine Anfrage für eine Homestory bekommen. Da gilt es noch einiges vorzubereiten, schließlich braucht es zumindest vorübergehend einen repräsentativen Hintergrund. Bis 21.05, ORF 1

foto: orf/hubert mican

Hart, aber fair: Der Brexit-Showdown – Anfang vom Ende Europas? Gäste bei Frank Plasberg dazu sind Manfred Weber (CSU), ARD-Korrespondentin Julie Kurz, AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch, Unternehmer Carl Martin Welcker und der Historiker und Politologe Anthony Glees. Bis 22.15, ARD

New Amsterdam (1/22) Geich an seinem ersten Tag beginnt Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold), der neue medizinische Leiter des New Amsterdam Medical Centers, das etablierte Krankenhaussystem von Grund auf umzukrempeln. Die Patienten sollen nun im Vordergrund stehen. Der ORF bringt alle 22 Folgen der ersten Staffel, die im September 2018 auf NBC Premiere feierte. Eine zweite Staffel ist geplant. Bis 21.50, ORF 1

Thema: Schnee wie selten zuvor – Großeinsatz für Helfer Die Reportage begleitet Rettungskräfte, zeigt, wie Feuerwehren die Versorgung aufrechterhalten, wie die ÖBB den Schienenverkehr sicherstellen und auch, wie in anderen Orten Menschen den tiefen Winter genießen können. Bis 22.00, ORF 2

I love me and you – Schauspielerin mit Down-Syndrom Julia Häusermann ist verliebt, sie ist Schauspielerin, und sie hat das Down-Syndrom. Fünf Jahre lang dokumentierte Filmemacherin Andrea Pfalzgraf die Karriere dieser jungen Frau, die von sich sagt: "Ich bin normal. Ich habe einfach ein Handicap." Bis 23.55, 3sat

Kulturmontag mit diesen Themen: 1) Der Sprung ins Ungewisse – der Brexit und die Kunst. 2) Identitätskrise und Zukunftssorgen – Quo vadis Volkstheater? 3) Zurück in die Zukunft – Neuerungen bei Österreichs Denkmalschutz. Im Anschluss folgt ab 23.15 Uhr die Dokumentation Herbert Brandl – Kunst und Obsession. Der Künstler feiert am 17. Jänner seinen 60. Geburtstag. Bis 23.30, ORF 2