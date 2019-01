Europa geht in kleinen Schritten in Richtung einer gemeinsamen Armee

FÜR

Hierzulande drucksen die Neos bei diesem Sicherheitskomplex am wenigsten herum – unter allen Parteien gelten sie als die glühendsten Befürworter einer EU-Armee. Zwar befürwortet auch die Kanzlerpartei ÖVP Überlegungen in diese Richtung, allerdings wesentlich dezenter: "Eine zentrale Zukunftsfrage stellt daher die Weiterentwicklung hin zu einer Verteidigungsunion mit dem langfristigen Ziel einer gemeinsamen europäischen Armee dar", heißt es im aktuellen Parteiprogramm von 2015.

Das wohl populärste Argument der pinken Unterstützer lautet jedenfalls: Durch eine gemeinsame Verteidigungspolitik würden alle Mitgliedstaaten Geld sparen – vor allem bei Rüstungsdeals, weil dann bei der Anschaffung von Waffen ab sofort das Prinzip Pooling and Sharing gelte.

Das Sparpotenzial liegt laut einer McKinsey-Studie aus dem Jahr 2017 bei 30 Milliarden Euro – verglichen mit den Verteidigungsausgaben von insgesamt 250 Milliarden.

Vor allem würden in einer Verteidigungsunion alle Waffensysteme vereinheitlicht: In den Armeen der einzelnen EU-Staaten gibt es rund 180 Waffensysteme, in den USA je nach Zählung nicht viel mehr als 30. Die USA haben einen "Main Battle Tank", den "M1 Abrams", die europäischen Armeen 17 verschiedene.

Und das setzt sich bei den Luftflotten fort. À la longue könnte man selbst bei der Luftraumüberwachung auf Synergien setzen, glaubt Douglas Hoyos, Verteidigungssprecher der Neos. In letzter Konsequenz weitergedacht hieße das vielleicht sogar, dass die Republik eines Tages auf Abfangjäger verzichten könnte – was auch aufwendige U-Ausschüsse rund um deren Anschaffung ein für alle Mal obsolet machen würde.

Doch Scherz beiseite: Das schlagkräftigste Argument der Verfechter einer EU-Armee besagt, dass sich die Union auch angesichts des anhaltenden russisch-ukrainischen Konflikts sicherheitspolitisch von alten Abhängigkeiten lösen müsse – weil auf die USA als alte Nato-Übermacht mit Donald Trump an der Spitze kein Verlass mehr sei. Eine eigenständige Truppe mit eigener Führung würde das Auftreten der Union auf der Weltbühne stärken, so die Überlegung – und im militärischen Krisenfall könnte man einem in Not geratenen Mitglied wohl rascher zu Hilfe eilen.

Dazu kämen längst auch grenzüberschreitende Herausforderungen wie der Terrorismus und die Cyberkriminalität, denen man unter anderem mit einem gemeinsamen Freiwilligenheer besser entgegentreten könnte, meint Neos-Abgeordneter Hoyos. Freilich müssten für all das viele EU-Staaten, mehrheitlich Mitglieder der Nato, ihre Loyalitäten abseits des Nordatlantikpakts "schrittweise" neu ausrichten – und das kann noch Jahrzehnte dauern.

Aber in vielen Ländern gibt es eine Bereitschaft dazu: Wegen der leichteren Vermarktung spricht man in Deutschland anstatt von einer Europa-Armee jetzt von einer "Armee der Europäer".