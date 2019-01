RTL-Dschungelshow mit schwächsten Quotenstart seit zehn Jahren

5,95 Millionen Zuschauer waren bei Auftaktsendung dabei

Wien – Am Freitag startete die RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", 5,95 Millionen schauten im Schnitt zum Auftakt zu. Am Samstag waren es mit 5,17 Millionen um rund 780.000 weniger. Laut dem deutschen Branchendienst meedia.de legte RTL damit den schwächsten Dschungelshow-Start seit zehn Jahren hin. 2018 waren zum Start noch 6,49 Millionen Zuschauer dabei.

In Österreich schalteten am Samstagabend 262.000 Zuschauer bei der RTL-Dschungelshow auf, am Freitag waren es 289.000.

2018 wollten im Schnitt 5,62 Millionen Zuschauer sehen, wie Daniela Katzenbergers Halbschwester Jenny Fankhauser auf den Dschungelthron zu verfolgen. (red, 13.1.2018)