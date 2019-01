West Ham schlägt Arsenal, Liverpool und Hasenhüttl siegen

Declan Rice erzielt den Goldtreffer im London-Derby. Chelsea bleibt vorne dran

London – West Ham hat am Samstag das Derby gegen Arsenal in der Premier League 1:0 gewonnen. Während der mit einem Wechsel nach China in Verbindung gebrachte Marko Arnautovic ohne Torerfolg blieb, sorgte Declan Rice in der 48. Minute für die Entscheidung. Der 19-jährige Innenverteidiger schlenzte den Ball aus elf Metern ins rechte Eck.

Für die Vorarbeit sorgte Samir Nasri, der damit sein Debüt im Trikot der Hammers krönte. Für West Ham war es der erste Heimsieg gegen Arsenal seit 2006 und insgesamt der erste Sieg im direkten Duell nach vier Niederlagen und zwei Remis. Arnautovic und Co, die vier Punkte aus den jüngsten beiden Runden holten, stießen vorerst auf Rang acht vor. Arsenal verabsäumte es vorerst, nach Punkten mit dem Vierten Chelsea gleichzuziehen. Die Gunners boten eine schwache Vorstellung und kassierten die zweite Niederlage in den letzten drei Ligaspielen.

Siege für Liverpool, ...

Liverpool fuhr nach zwei Pflichtspielniederlagen wieder einen Sieg ein. Die Reds setzten sich in Brighton dank eines Elfmeters von Mohamed Salah (50.) mühevoll 1:0 durch und liegen damit zumindest bis Montag sieben Punkte vor Manchester City.

... Hasenhüttl ...

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Ralph Hasenhüttl mit Southampton. Die Saints gewannen beim Tabellensiebenten Leicester City mit 2:1, obwohl sie die komplette zweite Hälfte in Unterzahl agierten. Southampton schob sich an die 16. Stelle und liegt damit wieder außerhalb der Abstiegszone. Hasenhüttl lobte die "Gewinnermentalität" seiner Mannschaft, auf die er "unglaublich stolz" sei. "Es ist ein fantastischer Sieg und ein sehr wichtiger dazu", meinte der Steirer über den vierten Saisonerfolg, den dritten unter seiner Leitung.

... und Chelsea

Chelsea wahrte mit einem verdienten 2:1-(1:1)-Heimsieg gegen Newcastle den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze. Pedro (9.) und Willian (57.) erzielten die Treffer für die Lodnoner, der weiter zehn Punkte hinter Liverpool liegen. (APA, 12.1.2019)