Wie ein Mann durch Bitcoin eine Million bekam – und wieder verlor

Podcaster Peter McCormak investierte insgesamt 23.000 Pounds, die während Bitcoins Höhepunkt 1,2 Millionen US-Dollar wert waren

Peter McCormak, heute Moderator des Podcasts "What Bitcoin Did", hätte vermutlich nie erraten können, dass Bitcoins Ende 2017 fast 20.000 US-Dollar wert sein würden. Wie er in einem aktuellen Artikel des "Guardian" schildert, besaß er zuvor eine Werbeagentur mit 35 Mitarbeitern in London – und entschied sich dazu, in Bitcoins zu investieren. Insgesamt 23.000 Pounds (ca. 26.000 Euro) legte er in der Währung an – damals, Anfang 2017, hoffe er noch, dass der Preis auf 2.000 Ansteigen würde.

Boom übertraf Erwartungen

Der Boom der Kryptowährung übertraf McCormaks Erwartungen bei weitem – gegen Ende des Jahres war sein Investment ungefähr 1,2 Millionen US-Dollar wert. Statt die Summe einzuholen, wollte er warten, bis sein angelegtes Geld 5 Millionen erreicht – startete aber auch einen Podcast über Kryptowährungen und gab viel von dem Geld aus. Etwa reiste er durch die ganze Welt, um Interviews durchzuführen und lud Freunde und Familie zu teuren Mahlen in Restaurants ein.

Lieber Podcast als Geld

Ende Jänner platzte dann die Bitcoin-Blase. Statt seine Anteile zu verkaufen, wartete er aber noch ab – in der Vergangenheit hatte es immer wieder Fluktuationen gegeben. Alles, was er angesammelt hatte, ging letztlich verloren. McCormak resümiert, dass es Menschen gegeben habe, die weitaus mehr Verluste gemacht haben als er. Er wünsche sich zwar, er hätte nicht gewartet, verschwende aber keine Zeit daran, es zu bereuen. Letztlich genieße er es, an seinem Podcast zu arbeiten – hätte er die Wahl zwischen diesem und 1,2 Millionen Dollar, würde er sich immer noch für ersteres entscheiden, schreibt er. (red, 12.1.2019)