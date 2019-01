Vor neuer Amtszeit des Albertina-Direktors: Das Plus und Minus des "Schröderismus"

GESTALTUNGSWILLE Der 1955 in Linz Geborene ist ein Mann mit Visionen, die er für seine Dienstgeber stets verlässlich und unbeirrt umzusetzen verstand. Das war schon im Kunstforum (1988–2000) so und gelangte an der Albertina (seit 2000) zur Hochblüte. Der Ausbau und die Generalsanierung des Gebäudes samt Tiefenspeicher und Studiensaal fielen ebenso in seine Ära wie Erweiterungen der Ausstellungsflächen und des Sammlungsbestandes. "Dass die Albertina heute ist, was sie ist, dazu habe ich sie gemacht", resümierte er 2013.

STRAHLKRAFT Er ist ein begnadeter Redner, der sein Umfeld mit geschliffenen Sätzen, dosierter Leidenschaft und eloquentem Auftritt zu überzeugen weiß. Ein Asset, das im Museumsumfeld hierzulande den Vergleich sucht. Schröder verfügt über ein internationales Netzwerk von Sammlern, Kuratoren und Künstlern, die er mit Verve zu Blockbustern und anregenden Gastspielen verführt. Das Publikum dankt es ihm mit einer tadellosen Besucherstatistik und zugehörigen Einnahmen.

ZAHLEN Große Retrospektiven und interessante Themenausstellungen, die den zeitlichen Bogen von der Renaissance bis in die Gegenwart spannen, sind auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit möglich, wie die schmucke Bilanz belegt. Einst verirrten sich knapp 7000 Besucher in die Albertina, nun sind es rund 700.000 jährlich. Die Umsatzzahlen mauserten sich von spärlichen 70.000 auf zuletzt knapp elf Millionen Euro. Spenden und andere Zuwendungen stiegen jüngst auf 1,68 Millionen Euro.

STABILITÄT Die Aktivitäten, Sammlungen, Ausstellungen und Pro jekte der Albertina sollen nicht nur eine eng definierte Klientel an Kunst interessierten ansprechen, sondern alle Schichten und Gruppen der Bevölkerung erreichen. Dieser Anspruch wurde zur Mission, die Klaus Al brecht Schröder mit seinem Team sukzessive weiterentwickelte und auch umsetzte. Seine knapp 20-jährige Regentschaft trübte kein Skandal, und auch die Kritik der strengen Prüfer des Rechnungshofes hielt sich in Grenzen.