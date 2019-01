Ex-Partnerin in NÖ erstochen: U-Haft gegen 42-Jährigen verhängt

Die Frist läuft bis 25. Jänner. Der 42-Jährige ist laut Polizei geständig

Wiener Neustadt – Über jenen Mann, der am Mittwoch in der Buckligen Welt seine 50-jährige Ex-Partnerin mit mehreren Messerstichen getötet haben soll, ist am späten Freitagnachmittag U-Haft verhängt worden.

Die Frist laufe bis 25. Jänner, sagte Hans Barwitzius, Vizepräsident des Landesgerichtes Wiener Neustadt, auf Anfrage. Der 42-Jährige gab laut Polizei die Tat zu, sein Verteidiger sprach von einem "Filmriss". (APA, 11.1.2019)