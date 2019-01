TV-Tipps für Sonntag, 13. Jänner

Pressestunde, Eddie the Eagle – Alles ist möglich, Legend of Tarzan, Nerve, Im Zentrum zum Schnee und Der Mann, der Cary Grant wurde – mit Radiotipps

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Zu Gast ist Sebastian Kurz, Bundeskanzler und Bundesparteiobmann, ÖVP. Die Fragen stellen Hubert Patterer (Kleine Zeitung) und Hans Bürger. Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus 1) Reform in Raten: Steuerreform. Im Studio diskutieren darüber Vertreter der Oppositionsparteien. 2) Rotes Tuch: Kopftuchverbot in Kindergärten. Bis 12.30, ORF 2

12.30 RELIGIONSMAGAZIN

Orientierung 1) Orthodoxer Zwist: Neue "ukrainische Nationalkirche" verärgert Moskau. 2) "Lust am Dialog" – Österreichs Frau im Vatikan. 3) Obdach in Nairobi: Flüchtlinge in der Großstadt. 4) Politik und Glaube – zum Tod von Robert Kauer. Bis 13.00, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Der dritte Teil der Sendereihe über grenzüberschreitende Nachbarschaft widmet sich dem Grenzgebiet von Salzburg und Bayern. Bis 14.00, ORF 2

20.05 KULTSKISPRINGER

Eddie the Eagle – Alles ist möglich (USA/GB/D 2016, Dexter Fletcher) Die Olympischen Winterspiele 1988 im kanadischen Calgary waren seine Bühne: Auch wenn Skispringer Eddie Edwards auf der Sprungschanze versagte, wurde er von den Zuschauern bejubelt. Sein Spitzname: "The Eagle" – der Adler. Taron Egerton spielt den hartnäckigen Exzentriker, der unbeirrt und hartnäckig sein Ziel verfolgt. In Garmisch-Partenkirchen lernt er Branson Peary (Hugh Jackman) kennen, einst ein hoffnungsvolles Talent im Skispringen, heute zynisch und versoffen. Mit ihm will Eddie für Calgary trainieren, doch Peary hat keine große Freude damit. Bis 21.45, SWR 2

20.15 SCHREIHALS

Legend of Tarzan (USA 2016, David Yates) Der US-amerikanische 3D-Film zeigt Tarzans Rückkehr in den Kongo. Oscar-Preisträger Christoph Waltz gibt den Bösewicht, der Tarzan in eine Falle locken will. Den Dschungelhelden verkörpert der vorher nur aus TV-Serien wie True Blood bekannte schwedische Schauspieler Alexander Skarsgård. Bis 22.30, ProSieben

20.15 MUTPROBEN

Nerve (USA 2016, Henry Joost, Ariel Schulman) Es beginnt mit einem illegalen Spiel im Internet: Bei Nerve absolvieren Teilnehmer Mutproben, die ihnen von anonymen Zuschauern vorgegeben werden. Mauerblümchen Vee (Emma Roberts) meldet sich an. Und während die ersten Challenges noch harmlos sind, steigern sie sich bald ins Extreme, Lebensbedrohliche. Kurzweiliger, in Neonfarben getauchter Teenie-Thriller mit interessanten Untertönen – wozu kann Anonymität im Internet führen? Bis 21.40, ORF 1

21.40 THEMENABEND

Oktoskop: Chasing Houses Der deutsche Regisseur und Künstler Justin Time folgt in seinem Roadmovie mobilen Fertighäusern im amerikanischen Westen auf ihrem Weg vom Abriss zum Wiederaufbau. Der Regisseur ist zu Gast bei Lukas Maurer. Bis 23.05, Okto

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Alarmstufe Weiß – Zwischen Wintervergnügen und Schneechaos Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer: Rudi Mair (Leiter Lawinenwarndienst Tirol), Rainer Schönfelder (Ex-Skirennläufer), Eva Walkner (Freeride-Weltmeisterin), Heinz Wilding (Bürgermeister Hohentauern), Eva Horn (Kulturwissenschafterin) und Marcus Wadsak (Leiter der ORF-Wetter-Redaktion). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Der Mann, der Cary Grant wurde Unter Verwendung einer nichtpublizierten Autobiografie, wenig bekannter Home-Movies und legendärer Filmausschnitte erzählt Regisseur Mark Kidel, wie aus dem bitterarmen Jungen Archibald Leach aus Südengland der gefeierte Hollywoodstar Cary Grant (1904-1986) wurde. Bis 23.55, ORF 2

0.35 MITGEHANGEN

Flucht in Ketten (The Defiant Ones, USA 1958, Stanley Kramer) Den beiden Zuchthäuslern Tony Curtis und Sidney Poitier gelingt die Flucht. Sie hassen einander, sind jedoch untrennbar aneinander gefesselt und müssen deshalb in den Augen von Weltverbesserer Kramer lernen, sich über Rassenvorurteile hinweg zu vertragen. Bis 2.05, 3sat