Polizei veröffentlicht Video von Angriff auf AfD-Politiker in Bremen

Abgeordneter wurde von drei Männern verfolgt und von hinten niedergeschlagen

Bremen – Nach dem Angriff auf den Bremer AfD-Chef Frank Magnitz haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Deutschland im Rahmen ihrer öffentlichen Täterfahndung ein Video ins Internet gestellt, das die Attacke zeigt.

Auf den am Freitag veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, wie Magnitz von drei vermummten Männern verfolgt wird und schließlich von einem der Täter von hinten niedergeschlagen wird. Magnitz wird dabei offenbar mit dem rechten Ellenbogen am Nacken getroffen, mit der linken Hand scheint der Täter ihm ins Gesicht zu schlagen. Magnitz, der beide Hände in den Manteltaschen hat, stürzt nach der Attacke zu Boden und schlägt mit Kopf auf. Danach ist zu sehen, wie die Täter flüchten.

weser-kurier

Auf den am Freitag veröffentlichten Videosequenzen ist kein Schlaggegenstand zu sehen, beim Weglaufen scheint jedoch der Haupttäter seinem Begleiter etwas in die Hand zu drücken.

Die Bremer AfD hatte einige Stunden nach dem Überfall am Montagabend in einer Pressemitteilung geschrieben, die Täter hätten Magnitz mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen und dann gegen Magnitz' Kopf getreten, als dieser am Boden gelegen habe. Dies habe Magnitz noch im Krankenhaus unter Berufung auf zwei Handwerker erklärt, die ihm zu Hilfe gekommen waren. Er sagte jedoch auch, dass er an den Vorfall selbst keine Erinnerung habe. Auf den Aufnahmen ist kein Kantholz zu sehen, ebenso keine Tritte gegen den Kopf. (red, APA, 11.1.2019)