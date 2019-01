Thailand: 18-jährige Saudi-Araberin geht wohl nach Kanada

Von Familie in Saudi-Arabien geflohen – durch Twitter weltbekannt geworden

Bangkok – Die 18-jährige Rahaf Mohammed al-Kunun aus Saudi-Arabien, die seit vergangenem Wochenende in Bangkok festsitzt, wird wohl nach Kanada gehen. Der Chef der thailändischen Immigrationsbehörde, Surachate Hakpark, sagte am Freitag zu Reuters, dass Kunun Freitagnacht mit Korean Air nach Seoul fliegen würde. Kanada habe der jungen Frau Asyl gewährt.

Das kanadische Außenministerium wollte das unterdessen nicht bestätigen.

Kunun war laut eigenen Angaben vor ihrer Familie in Saudi-Arabien geflohen. Männliche Familienangehörige würden sie schlagen und ihr drohen, sie zu ermorden. Sie war am Wochenende auf ihrer geplanten Flucht nach Australien in Bangkok von Behörden aufgehalten worden. Am Flughafen hatte sie sich in einem Hotelzimmer verschanzt und von dort aus Twitter-Meldungen abgesetzt. Damit erlangte sie weltweite Berühmtheit.

Twitter-Konto gelöscht

Am Freitag hat Kunun ihr Twitter-Konto gelöscht. Eine Journalistin twitterte dazu, dass es Kunu gut gehe, dass sie aber eine Pause brauche.

Auch Australien hatte geprüft

In den vergangenen Tagen hatte auch Australien geprüft, ob das Land Kunun aufnehmen würde. Das Prüfverfahren war an die Bedingung geknüpft gewesen, dass das UNHCR, das Uno-Flüchtlingshochkommissariat, die junge Frau als Flüchtling einstuft. (red, 11.1.2019)