Warum Amazon mehr Finanzdienstleistungen anbietet

Im Juli 1995 verkaufte Amazon als junges Start-up auf seiner Internetplattform das erste Buch, knapp 23 Jahre später ist der Online-Händler mit 797 Milliarden Dollar der wertvollste börsennotierte Konzern der Welt. Wobei aus dem Buchhändler inzwischen ein virtuelles Warenhaus geworden ist, das sein Angebot sukzessive auch auf den Medienbereich oder Finanzdienstleistungen ausgeweitet hat. Den Erfolg von Amazon macht für Branchenkenner Stefan Groß-Selbeck vor allem ein Faktor aus: die konsequente Weiterentwicklung des Geschäfts aus Kundenperspektive.

foto: reuters/lindsey wasson

In diesem Amazon-Store in Seattle braucht man weder Bares, noch muss man sich zum Bezahlen an der Kassa anstellen – die Abrechnung erfolgt über das Amazon-Kundenkonto.