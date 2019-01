Vienna Coffee Festival: Milchschaum und Röstung in Perfektion

Zum fünften Mal findet das Festival rund um Kaffee statt

Von 11. bis 13. Jänner trifft sich die Kaffee-Szene Europas am fünften Vienna Coffee Festival in der Ottakringer Brauerei – zum Fachsimpeln und Verkosten.

Längst ist Kaffee zum Lifestyleprodukt geworden: Das Vienna Coffee Festival zeigt ihn in all seinen Facetten. Herkunft, Röstung und Zubereitungsmethoden stehen im Fokus des dreitägigen Genussevents, das Baristas, Produzenten und Kaffeeafficionados vereint. Der größte Trend? "Die Besessenheit zur Qualität", so Aussteller und Besucher. Von der direkt vom Kleinbauern bezogenen Bohne bis zum perfekten Milchschaum auf Knopfdruck.

