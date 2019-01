Microsofts Bing half bei Suche nach Kinderpornografie

Studie zeigt Versagen der Filter von Microsoft – Mit Keywords weiter Suche unterstützt

Ungefilterte Ergebnisse gibt es bei Suchmaschinen schon lange nicht mehr: Ob Google, Bing oder auch Yahoo: Alle sind sie dazu verpflichtet gewisse Inhalte auszublenden. Nun stellt sich aber heraus, dass einer der großen Anbieter in diesem Bereich ordentlich gepatzt hat – und das noch dazu in einem besonders sensiblen Bereich.

Bildersuche

Microsofts Bing hat seinen Nutzern nicht nur die Suche nach Kinderpornografie ermöglicht, zum Teil wurden solche Ergebnisse sogar vorgeschlagen. Dies zeigt eine Untersuchung, die die Sicherheitsfirma AntiToxin Technologies im Auftrag von Techcrunch vorgenommen hat.

grafik: antitoxin Eine Suche bei Bing, die ausgeblendeten Inhalte zeigten allesamt Fotos von teilweise oder komplett nackten Kindern. Anmerkung: Bei Omegle handelt es sich um eine gerade bei Jugendlichen beliebte Videochatplattform.

User, die nach entsprechenden Begriffen rund um Kinderpornografie gesucht haben, haben dabei von Bing also gleich entsprechende Bilder geliefert bekommen. Doch nicht nur das, die automatische Beschlagwortung jeder Aufnahme führte dazu, dass die Nutzer auch gleich neue Begriffe geliefert bekamen, über die sie weiter nach solchen Fotos suchen konnten.

Reaktion

In einer Stellungnahme gegenüber Techcrunch betont Jordi Ribas, Microsoft-Vizepräsident für Bereiche Bing und Künstliche Intelligenz, dass dieser Vorfall komplett inakzeptabel sei. Man habe die problematischen Ergebnisse mittlerweile entfernt, zudem wolle man die Situation noch weiter analysieren, um sicherzustellen, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt.

grafik: antitoxin Die Autosuggest-Funktion von Bing lieferte äußerst problematische Ergebnisse.

Hintergrund

Microsoft ist nicht das einzige Techunternehmen, das Probleme mit solchen Inhalten hat. So sorgte erst vor einigen Wochen ein Bericht für Aufsehen, dass mittlerweile massiv in WhatsApp-Gruppen solche Bilder getauscht werden – und diese durch Dritt-Apps einfach aufzuspüren sind. Dass nun gerade Microsoft über dieses Thema stolpert, überrascht trotzdem. Immerhin ist das Unternehmen an einigen Initiativen beteiligt, die die Verbreitung von Kinderpornografie im Internet unterbinden sollen. (red, 11.1.2019)