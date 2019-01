VLC mit drei Milliarden Downloads und Airplay-Support

Entwickler feiern Meilenstein auf der CES – Bessere Virtual-Reality-Unterstützung ebenfalls anvisiert

Wer schon einmal auf der CES war, wird es wissen: Die Hallen der Elektronikmesse nehmen kaum ein Ende. Wer an den neuesten Entwicklungen der Branche interessiert ist, kann schon einmal ganze Tage mit Fußwegen verbringen. Manchmal zahlt sich dieser Aufwand aber durchaus aus, so hat "Variety" den Stand des Videolan-Teams gefunden – und dort hat man gerade einen guten Grund zu feiern.

Meilenstein

Der freie Videoplayer VLC ist drauf und dran, den Meilenstein von drei Milliarden Downloads zu erreichen. Die Prognose der Entwickler spricht davon, dass dieser Wert noch am Freitag überschritten werden soll. Dabei zeigt sich auch, wie sehr sich die Softwarewelt mittlerweile verändert hat. So entfallen aktuell bereits ein Viertel sämtlicher VLC-Downloads auf mobile Plattformen.

Airplay

Doch die Entwickler feiern nicht nur, sie haben auch Neues zu verkünden. Laut Jean-Baptiste Kempf, einem der Hauptentwickler von VLC, arbeitet man derzeit nämlich eifrig an der Unterstützung von Apples Airplay. Damit könnten dann etwa auch Android-Nutzer Videos einfach an ein Apple-TV oder andere Airplay unterstützende Geräte schicken. Und all das ist auch nicht mehr in allzu weiter Ferne: Bereits kommendes Monat soll diese Neuerung in die VLC-App einfließen.

VR

Parallel dazu gibt es derzeit aber noch einen ganz anderen Entwicklungsschwerpunkt: Die Unterstützung von Virtual Reality. Man habe mittlerweile jede Menge VR-Headsets im Details analysiert, um den entsprechenden Code zu verbessern, versichert Kempf. Dabei verzichtet man auf Entwicklungskits von Drittherstellern, um den Code möglichst schlank zu halten. (apo, 11.1.2019)