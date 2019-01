Samsungs faltbares Smartphone und S10 kommen am 20. Februar

Südkoreanischer Hardwarehersteller lädt zur Präsentation – Jenseits des Mobile World Congress

Der derzeit größte Smartphone-Hersteller der Welt lädt zur Vorstellung seiner neuesten Hardwaregeneration. Bereits am 20. Februar will Samsung den Nachfolger seines meistverkauften Smartphones vorstellen: Das Galaxy S10.

Der Termin ist dabei durchaus eine Überraschung. War doch bisher erwartet worden, dass Samsungs neues Topmodell im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona präsentiert wird. Dieser startet allerdings erst einige Tage nach dem nun avisierten Samsung-Event.

Faltbar

Während die Einladung klar macht, dass hier das S10 präsentiert werden soll, dürfte es auch noch ein anderes Gerät zu sehen geben. Laut einem aktuellen Bericht des Wall Street Journals will Samsung auch eine voll funktionstüchtige Version jenes faltbaren Smartphones vorzeigen, das vor einigen Wochen erstmals kurz in Form eines Prototypen präsentiert wurde.

In den vergangenen Wochen sind bereits einige Details über das Galaxy S10 durchgesickert. So soll es dieses Mal zumindest drei Ausführungen geben. Dabei wird auch das Design im Vergleich zu den Vorgängern verändert: Um den Rand ober- und unterhalb des Displays zu verringern, wird die Kamera in eine runde Aussparung des Bildschirms platziert. An ähnlichen Designs arbeiten derzeit auch einige andere Hersteller, manche haben sogar schon entsprechende Geräte vorgestellt.

5G

Eventuell wird es auch noch eine weitere Variante des S10 mit frühem 5G-Support geben. Diese könnte dann aber für den Mobile World Congress zurückgehalten werden, wird dieser doch ganz im Zeichen der neuen Mobilfunktechnologie stehen. (apo, 10.1.2019)