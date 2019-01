Kritik an Experten für Cannabis-Bericht des Gesundheitsministeriums

foto: ap/richard vogel

Cannabisblüten werden in Österreich quasi staatlich produziert – und zwar von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Österreichische Patienten erhalten den Wirkstoff in Form von Medikamenten, Blüten sind in Apotheken nicht erhältlich, und das soll laut dem Bericht des Gesundheitsministeriums auch so bleiben.