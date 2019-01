Rundschau: Die besten Science-Fiction-Romane des Jahres

fotos: goldmann, liebeskind, eichborn, carl hanser, heyne

2018 war das Jahr, in dem die SF-Rundschau fast so gute Prognose-Ergebnisse einfuhr wie einst Krake Paul: Eine ganze Reihe Bücher, die hier schon anhand der Originalausgabe besprochen und gelobt worden waren, erschienen in den vergangenen zwölf Monaten auch auf Deutsch. Ohne sie wäre das Jahres-Best-of unvollständig, darum seien diese Wiedergänger in Sachen Lesevergnügen noch einmal kurz genannt.

Elan Mastais retrofuturistische Zeitreisegeschichte "Die beste meiner Welten", Matt Ruffs Verknüpfung von Rassismus mit dem Cthulhu-Mythos "Lovecraft Country" und Daryl Gregorys "Die erstaunliche Familie Telemachus" über eine Familie von "Löffelverbiegern" sind drei Fälle, in denen es vordergründig um Spaß geht, die aber allesamt nachwirken. Und während sie eher in die Vergangenheit blicken, sind Mur Laffertys Weltraum-Krimi "Das sechste Erwachen" und Cory Doctorows Prognose der weltwirtschaftlichen Entwicklung in "Walkaway" auf die Zukunft ausgerichtet. Zeit- und fast auch ortlos ist Peter Terrins Thriller "Der Wachmann", dessen Hauptfiguren nicht wissen, ob außerhalb ihrer Parkgarage die Apokalypse stattgefunden hat.

Und so geht es weiter: Auf den nächsten Seiten folgen in kurzer Einzelvorstellung die besten Phantastik-Bücher des Jahres im Rückblick, danach noch fünf Ergänzungen in langer Form. Wer den Wiederholungsteil überspringen will, der nutze diesen Shortcut. Und los geht's.