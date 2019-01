Wetter: Umgeknickte Bäume behindern Verkehr und Stromnetz

Kurze Entspannung am Freitag, weitere Schneefälle am Wochenende: Die Lawinengefahr bleibt weiter sehr hoch, am Donnerstag konnten erste Straßensperren aufgehoben werden.

Innsbruck/Salzburg – Niederschlagspause, Sonnenschein, Flugwetter: Am Freitag können Einsatzkräfte und Bevölkerung in den von heftigen Schneefällen betroffenen Gebieten Österreichs zumindest einmal kurz durchschnaufen. Lawinenwarndienste und Behörden wollen das angekündigte Wetterfenster nutzen, um die Lawinensituation im Zuge von Befliegungen zu begutachten.

orf Die Situation bleibt weiter angespannt.

Schon am Sonntag erwarten Meteorologen erneut größere Mengen Neuschnee. Erst ab Mittwoch kommender Woche soll es mit dem Dauerschneefall dann vorbei sein.

Weiter Warnstufe 5

Am Donnerstag blieb die Lage jedenfalls weiter angespannt. In den nördlichen Kalkalpen von Salzburg bis Niederösterreich herrschte die höchste Lawinenwarnstufe 5. In Tirol und Vorarlberg wurde erneut Warnstufe 4 ausgegeben. Von ein paar kleineren Evakuierungen abgesehen: Siedlungsgebiete waren und sind nicht gefährdet.

orf In Salzburg blieb am Donnerstag die höchste Lawinenwarnstufe 5 aufrecht.

Im Tagesverlauf konnten in Tirol sogar einige der vorübergehenden Straßensperren, wie etwa nach Galtür im Paznauntal, ins Kühtai oder nach Ginzling im Zillertal, aufgehoben werden. Auch die Orte am Arlberg oder Obertauern in Salzburg waren am Donnerstag wieder erreichbar.

Dafür musste in der Stadt Salzburg die Getreidegasse gesperrt werden, weil die Schneemassen die Weihnachtsbeleuchtung aus der Verankerung zu reißen drohten. In der Steiermark waren am Donnerstag noch 30 Straßen gesperrt. Auch in Vorarlberg wurden nach Lawinenabgängen Teile der L73 und L54 vorübergehend gesperrt.

Lawine auf ÖBB-Strecke

Die heftigen Schneefälle sorgten zudem für Stromausfälle in mehreren Gemeinden. Es sind vor allem umgeknickte Bäume, die Leitungen kappten. In Salzburg, Tirol und Oberösterreich waren zeitweise tausende Haushalte ohne Strom. Dieses Problem sorgte auch weiter für Unterbrechungen im Bahn- und Straßenverkehr (siehe dazu die aktuellen Informationen des ÖAMTC).

Vielerorts wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. So etwa auf der Tauernbahn über den Pass Lueg. Hier hatte eine Lawine die Schienen verlegt. Auf ihrer Website bieten die ÖBB einen Überblick zu den Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ab Montag wollen auch Schulen, die aufgrund des Wetters diese Woche geschlossen blieben, wie etwa die HAK in Liezen oder das Stiftsgymnasium im steirischen Admont, den Unterricht wieder aufnehmen. Allein im Bundesland Salzburg fiel am Donnerstag in 17 Schulen wetterbedingt der Unterricht aus.

In vielen Skigebieten bleibt der der Liftbetrieb wegen zu viel Schneefalls ebenfalls eingestellt. In St. Anton am Arlberg mussten die für das Wochenende geplanten Weltcup-Skirennen der Damen abgesagt werden.

Auf der Innsbrucker Nordkette stehen seit vergangenem Sonntag sämtliche Anlagen still, seit gestern ist auch die Seegrubenbahn ausgefallen. Trotz aller Warnungen ignorieren immer wieder Tourengeher die Sperren und begeben sich sowie etwaige Retter in Lebensgefahr.

Auf der Innsbrucker Nordkette legte am Donnerstag ein Defekt nach einem Stromausfall die Seilbahn lahm, weshalb seither keine Lawinen mehr abgesprengt werden konnten. "Die Situation ist prekär", sagt der Geschäftsführer der Nordkettenbahnen, Thomas Schroll. Denn seit dem Ausfall kamen rund 1,5 Meter Neuschnee dazu.

Der Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol, Rudi Mair, appelliert eindringlich an Freizeitsportler, die Gefahr auch bei einer kurzfristigen Wetterentspannung nicht zu unterschätzen: "Wir können hier nur ganz dringend davon abraten, dass Wintersportler abseits der gesicherten Pisten unterwegs sind. Aus unserer Erfahrung ist gerade der erste schöne Tage nach einer Schnee- und Sturmperiode ein besonders kritischer Tag." Mair verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen und empfiehlt einen Blick auf die Online-Lawinenvorhersage.

Am Loser in Altaussee verschluckten die Schneemassen bereits die Liftanlage. (Das Bild stammt vom 7. Jänner 2019, unter dem Facebook-Link sind weitere aktuelle Aufnahmen zu finden.)

Auch am Loser im Ausseerland hofft Geschäftsführer Rudolf Huber, sich am Freitag einen ersten Überblick verschaffen zu können: "Wir haben am Berg fünf und im Tal drei Meter Schnee. Unser Problem ist, wir wissen langsam nicht mehr wohin damit." (ars, neu; 10.1.2019)