Diese Gegner erwarten Österreich bei der Handball-WM

Am Freitag startet das ÖHB-Team gegen Saudi-Arabien in die Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark. Ziel ist der Aufstieg in die Hauptrunde der besten zwölf

foto: apa/afp/aamir qureshi Mit Saudi-Arabien wartet am Freitag (18 Uhr) der krasse Außenseiter in Gruppe C auf Österreich. Die Saudis stehen ausschließlich im Heimatland unter Vertrag, für Europäer quasi eine Mannschaft ohne Gesicht. Die vom ehemaligen Slowenien-Coach Boris Denič geführte Mannschaft bestreitet heuer schon die neunte WM, mehr als Platz 19 war bisher aber nicht möglich. Das Team besteht aus vielen Routiniers, allen voran der 28-jährige Mahdi Al-Salem, der schon 382 Nationalteamtreffer erzielt hat.

foto: reuters/stephane mahe Nach Saudi-Arabien wartet schon am Samstag (15 Uhr) die nächste Pflichtübung gegen Chile mit den ehemaligen Westwien-Legionären Emil und Erwin Feuchtmann (Bild). Chile ist ähnlich einzuordnen wie Saudi-Arabien, darf aber nicht unterschätzt werden. Mit Mateo Garralda ist ein Spanier Headcoach, seinen Einfluss merkt man. Die Südamerikaner waren bei den letzten fünf WM-Endrunden dabei, der 21. Platz der WM-2017 war ihr bisher größter Erfolg. Mit Emil Feuchtmann haben sie einen Pionier des chilenischen Handballs im Aufgebot. Bis heute ist er der erfolgreichste Nationalspieler Chiles mit 310 Toren. 2

foto: reuters/marko djurica Nach einer kurzen Verschnaufpause am Sonntag kommt am Montag (17.30 Uhr) der erste Brocken auf die Österreicher zu. Vizeweltmeister Norwegen gehört wie in den Jahren zuvor zum erweiterten Favoritenkreis und strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Routine verkörpern vor allem Kreisläufer Bjarte Myrhol (Bild) mit 223 Länderspielen und Topstar Sander Sagosen von Paris St. Germain. Einige Norweger verfügen noch nicht über große Erfahrung im Nationaltrikot, doch nach den guten Ergebnissen in der Vorbereitung, mit drei Siegen in Folge, ist zu erkennen, dass Cheftrainer Christian Berge die richtige Mischung gefunden hat.

foto: reuters/ognen teofilovski Gleich darauf am Dienstag (20.45 Uhr) steigt schon der nächste Kracher. Dänemark ist als Co-Gastgeber der Weltmeisterschaft einer der Topfavoriten auf den Titel. Dreimal hat das kleine Land bei Weltmeisterschaften bisher Silber gewonnen, auch bei EM und Olympia standen sie ganz oben – doch ein WM-Sieg ist den Dänen bisher immer verwehrt geblieben. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Der Kader ist mit Top-Leuten wie Rückraumshooter Mikkel Hansen (31 Jahre, Bild) oder dem Rechtsaußen Hans Lindberg (37, Berlin) stark besetzt, aber auch nicht der jüngste. Viele Leistungsträger sind jenseits der 30, und da zwickt es gerade bei der hohen Belastung eines internationalen Turniers dann schon etwas mehr.

