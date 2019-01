"True Detective 3": Und wieder heulen die einsamen Wölfe

foto: hbo / sky

I. Staffel drei

Was passierte am 7. November 1980? Steve McQueen starb, und es war eine klare Nacht. So viel gilt als gesichert, und auch, dass an jenem Tag in West Finger, Arkansas zwei Kinder spurlos verschwinden. Will und Julie wollen nur spielen, sie flitzen mit ihren Fahrrädern davon – und werden nicht mehr gesehen.

Die Ermittlungen nehmen die Kriminalpolizisten Wayne Hays (Mahershala Ali) und Roland West (Stephen Dorff) auf, was zur Folge hat, dass zunächst einmal alles schlechter wird. Man tappt in sehr dunklem Gebiet, das liegt nicht nur am trüben Licht von Arkansas, sondern auch an den Spuren, die sich zusehends verwischen. Hays, der sie als Vietnam-Veteran lesen kann, sorgt für Fortschritte, diese führen allerdings geradewegs in Abgründe. Beide Ermittler werden nicht unbeschadet davonkommen.