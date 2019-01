Neun Freerider mussten in Zell am See aus Graben geborgen werden

Die Variantenfahrer wagten sich trotz Lawinenwarnstufe 4 ins freie Gelände. In Teilen Österreichs besteht weiterhin höchste Lawinengefahr

Salzburg/Bregenz/Hallstatt – Obwohl Lawinenwarnstufe 4 herrschte, sind am Mittwoch auf der Schmittenhöhe in Zell am See neun Wintersportler ins Gelände abseits der gesicherten Skipisten eingefahren und schließlich in einem Graben steckengeblieben. Zwölf Bergretter eilten den unverletzten Variantenfahrern aus Polen, Ungarn, Russland und der Ukraine zu Hilfe. Es gelang ihnen, trotz der akuten Lawinengefahr die Gruppe zu erreichen und sie ins Tal zu begleiten.

Die Gruppe hat sich laut Alpinpolizei am Nachmittag zum Teil unabhängig voneinander in das tief verschneite Gebiet gewagt. "Die Alpinpolizei und Bergrettung raten dringend davon ab, derzeit den gesicherten Skiraum zu verlassen", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Salzburg.

Teilweise höchste Lawinenwarnstufe 5

Fast im ganzen Bundesland Salzburg bestand auch am Donnerstag große bis sehr große Lawinengefahr. Die höchste Warnstufe 5 gab es erneut für einen schmalen Streifen im Bereich der Nordalpen vom nördlichen Pinzgau über das Hagen- und Tennengebirge bis zum Gosaukamm, hieß es im Lawinenwarnbericht des Landes. Hier sind zahlreiche spontane Lawinenabgänge zu erwarten.

Gerade in den Bereichen mit Stufe 5 können diese Abgänge auch extrem groß ausfallen. "Durch den kalten Schnee sind größere Reichweiten möglich. Exponierte Verkehrswege und Objekte können betroffen sein", hieß es im Bericht. Unterhalb einer Seehöhe von 1.400 Metern bilde auch der Gleitschnee ein Problem. In den neuschneereichen Gebieten seien "imposante Anrisse" möglich. Auch hier könnten vereinzelt exponierte Wege und Objekte betroffen sein.

185 Zentimeter Schnee im Vorarlberger Ort Schröcken

Die Lawinenexperten rieten von Aktivitäten abseits gesicherter Pisten ab. Der Schnee sei sehr anfällig und es gebe sehr viele Gefahrenstellen im Gelände. In den kommenden Tagen nimmt die Lawinengefahr langsam ab, die Lage bleibt aber weiter angespannt. Die Gefahr von spontanen Abgängen und auch die Störanfälligkeit geht allmählich zurück.

Laut dem Wetterdienst Ubimet ist zu Beginn der kommenden Woche aber neuerlich mit großen Neuschneemengen in den Nordalpen zu rechnen. In höheren Tälern seien neuerlich Neuschneemengen von einem Meter möglich. Am Donnerstag um neun Uhr lagen im Vorarlberger Ort Schröcken im Bregenzerwald 185 Zentimeter Schnee. Eine Änderung der Großwetterlage ist erst ab Mittwoch in Sicht.

Arlberg-Dörfer teilweise von Außenwelt abgeschnitten

Nach wie vor herrschte in den Bergen Vorarlbergs verbreitet große Lawinengefahr der Stufe 4. Während Schröcken seit 8 Uhr vorübergehend wieder erreichbar war, waren der Nachbarort Warth, die Arlberg-Dörfer Lech, Zürs und Stuben sowie Gargellen im Montafon weiter von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Lawinenkommissionen tagen laut Auskunft der Landeswarnzentrale in regelmäßigen Abständen und entscheiden dann über die Fortdauer oder Aufhebung der Straßensperren. Die Lawinensituation wurde weiterhin als angespannt beurteilt, vor allem der Neuschnee und Wind verschärften die Lage. Wintersportlern wurde von Aktivitäten abseits der gesicherten Pisten abgeraten. In der Nacht schneite es in Vorarlberg teils ergiebig, bis Donnerstagabend sollten bis zu 40 Zentimeter Neuschnee hinzukommen.

Donnerstagfrüh gesperrt wegen Lawinengefahr waren etwa die Gargellener Straße zwischen Galgenul und Gargellen (L192), die Faschinastraße (L193) zwischen Fontanella und Faschina, die Arlbergstraße (L197) zwischen Langen und St. Christoph sowie die Lechtalstraße (L198) zwischen der Alpe Rauz und Lech sowie zwischen Steeg und Warth. Der Ortsteil Baad der Kleinwalsertaler Gemeinde Mittelberg war nicht erreichbar, weitere Sperren betrafen die Ebniterstraße in Dornbirn, die Balderschwanger Straße (L5) zwischen Hittisau und Balderschwang sowie die Raggaler Straße (L88) zwischen Sonntag und Marul. Klösterle war nur über die Arlberg-Schnellstraße S16 erreichbar.

Die anhaltenden Schneefälle sorgten am Donnerstag auch im Frühverkehr für Behinderungen, etwa auf der Rheintalautobahn bei Dornbirn Nord und bei Bregenz-Weidach. Hängengebliebene Fahrzeuge sorgten dort für Staus. Laut Angaben des ÖAMTC Vorarlberg, sind die Autofahrer derzeit aber auf der Schneefahrbahn mit großer Vorsicht unterwegs. "Unsere Pannenfahrer haben gut zu tun, aber es herrscht kein Chaos – und der Schneekettenverkauf läuft sehr gut", sagte ÖAMTC-Pressesprecher Jürgen Wagner.

Mindestens 17 Schulen in Oberösterreich gesperrt

Auch in Oberösterreich blieb die Lawinensituation am Donnerstag angespannt. Im alpinen Bereich im Süden herrschte weiterhin Warnstufe fünf, in den Voralpen Stufe vier. Vor allem im Inneren Salzkammergut schneite es ununterbrochen. Zudem wehte starker Wind.

Mindestens 17 Schulen blieben geschlossen. Nachdem für Freitag vorübergehend eine Wetterberuhigung in Sicht war, rechnet die oberösterreichische Bildungsdirektion in Linz, dass dann nur mehr an elf Schulen kein Unterricht stattfindet.

Betroffen waren laut Bildungsdirektion Volks- und Neue Mittelschulen in den drei Bezirken Kirchdorf (mit sieben geschlossenen Schulen), Perg und Urfahr-Umgebung (mit je fünf Schulen). Der Schulweg sei zu unsicher. Am Freitag gilt das voraussichtlich nicht mehr für Urfahr-Umgebung. Dann soll es dort nirgends mehr "schneefrei" geben.

Auch in Salzburg blieben laut einer aktuellen Information der Bildungsdirektion 17 Schulen geschlossen. Am Freitag soll es dann wegen der Schneefälle aus aktueller Sicht in 24 Schulen keinen Unterricht geben. Zwei weitere Schulen liefen heute zudem auf "Notbetrieb". Die meisten der am Donnerstag von einer Sperre betroffenen Schulen befinden sich im Tennengau, und hier vor allem im Lammertal. Am Freitag sind dann zusätzlich einige Schulen im Flachgau geschlossen. Eine aktuelle Liste kann hier abgerufen werden.

Gosau weiter zu

Seit Donnerstagvormittag waren die abgeschnittenen Orte Hallstatt und Obertraun mit dem Zug erreichbar, nach Gosau kam man noch nicht.

Das oberösterreichische Rote Kreuz hat in den drei betroffenen Orten vorsorglich Mitarbeiter stationiert und Material gebunkert, um die Versorgung für medizinische Notfälle sicherzustellen, erklärte Pressesprecher Christian Hartl. Am Mittwoch war eine schwangere Frau knapp vor der Sperre der Straßen rund um Gosau noch aus dem ebenfalls abgeschnittenen Salzburger Rußbach nach Bad Ischl ins Spital transportiert worden.

Zu schneebedingten Notfällen – etwa, dass Rettungsautos nicht durchgekommen sind – sei es in Oberösterreich aber bisher noch nicht gekommen, betonte Hartl. Zudem sei man auf nicht-medizinische Einsätze vorbereitet – etwa um in Stau geratene Verkehrsteilnehmer mit Tee und Decken zu versorgen oder bei eventuell nötigen Evakuierungen zu helfen und Ersatzquartiere für Betroffene zu schaffen.

Vermisstensuche im Innviertel abgebrochen

Weil drei Ortsbewohner unabhängig voneinander Hilferufe gehört hatten, ist Mittwochabend in Rainbach im Innkreis (Bezirk Schärding) eine große Suchaktion angelaufen. Fünf Stunden lang durchkämmten rund 160 Einsatzkräfte bei starkem Schneefall die Umgebung – allerdings ohne Erfolg. Die Suche wurde vorerst abgebrochen, da auch keine Vermisstenmeldung vorlag, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando.

Neben Feuerwehrleuten, Polizisten, Mitgliedern des Roten Kreuzes und der Rettungshundebrigade beteiligten sich auch Jäger aus der Umgebung und Privatpersonen an der Suchaktion. Sie gingen das Gebiet zu Fuß ab und setzten Wärmebildkameras ein. Zudem wurden alle Haushalte in dem betroffenen Bereich kontaktiert, aber nirgends wurde jemand vermisst.

Schneefälle bremsen Güterverkehr

Naturgemäß ist der Gütertransport vom schneereichen Winter betroffen. Auf Straße und Schiene dauern Lieferungen derzeit länger, sagte der Obmann der Wirtschaftskammer-Bundessparte Transport und Verkehr, Alexander Klacska, auf APA-Anfrage. Bei Schnee, Matsch und Eis verlängere sich die Lieferzeit durchschnittlich um ungefähr 30 Prozent. Auch müssen LKW-Fahrer Ketten anlegen, was ebenfalls Zeit koste.

"Auf die Versorgung hat der Schnee natürlich Auswirkungen, aber nicht so, dass es massive Probleme gebe", erklärte Klacska. Auch Güterzüge sind – unter erheblichen Mehraufwand – weiterhin unterwegs. Auf der Schiene hat der Güterverkehr allerdings gegenüber dem Personenverkehr Nachrang.

Die Auswirkungen auf die Lieferketten in der Industrie seien auch deshalb gering, so Kacska, weil die Produktion um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel ohnehin niedriger sei als unter dem Jahr. (red, APA, 10.1.2019)