Hunderte Flugausfälle wegen Streiks an deutschen Airports

Frankfurt – Der Tarifkonflikt an den deutschen Flughäfen hat erneut zu erheblichen Beeinträchtigungen für Reisende geführt. Wegen eines ganztägigen Warnstreiks des Sicherheitspersonals fielen an den Airports Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn am Donnerstag mehr als die Hälfte der Flüge aus. Insgesamt wurden bis zum Morgen 643 von 1054 Verbindungen gestrichen, allein in Düsseldorf fielen 370 von 580 Flügen aus. Bei normalem Betrieb wären mit rund 115.000 Passagieren an den drei Flughäfen zu rechnen gewesen.

Die Lage sei aber recht entspannt, da die Airlines bereits im Vorfeld Flüge abgesagt und ihre Passagiere informiert hätten, erklärten die Flughafenbetreiber. Es müsse allerdings im ganzen Tagesverlauf mit weiteren Beeinträchtigungen des Flugbetriebs gerechnet werden. So hatte die Lufthansa-Tochter Eurowings einen Sonderflugplan angekündigt.

Österreich betroffen

Von den Streiks sind auch Passagiere betroffen, die zwischen Österreich und den bestreikten Flughäfen von Düsseldorf, Stuttgart und Köln-Bonn fliegen wollten. Die AUA (Austrian Airlines) hat bereits am Mittwoch die Abendverbindung von Wien-Schwechat nach Düsseldorf und Stuttgart gestrichen.

Diese beiden Maschinen wären sonst über Nacht auf den deutschen Airports geblieben und am nächsten Tag nach Wien zurück gekehrt. Nun bleiben sie in Wien am Boden. Von den streikbedingten Streichungen in Summe 10 AUA-Einzelflüge von Wien nach Düsseldorf bzw. zurück betroffen, ebenso je zwei Verbindungen zwischen Graz bzw. Linz mit Düsseldorf. Auch einige AUA-Flüge von Wien-Schwechat sowie Graz nach Stuttgart fallen in der Zeit der Streiks aus, ebenso zwei Flüge Wien-Köln/Bonn-Wien.

Wiederholte Ausfälle

Bereits am Montag hatte ein vierstündiger Warnstreik des Sicherheitspersonals den Flugverkehr an den Berliner Airports Tegel und Schönefeld vorübergehend lahmgelegt. Verdi will damit im Tarifstreit um Lohnerhöhungen für die Wachleute den Druck erhöhen und begründete den erneuten Streikaufruf damit, dass die Arbeitgeber noch kein verhandlungsfähiges Angebot für die rund 23.000 Beschäftigten im Bereich der Sicherheit an deutschen Flughäfen vorgelegt hätten. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns bei Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrollen auf 20 Euro brutto. (10.1.2019, Reuters)