Faßmann lobt Caritas: Interview verschwand von Zeitungs-Webseite

Interview der "Tiroler Tageszeitung" mit Kritik an FPÖ ging vorübergehend offline

Innsbruck/Wien – "Bildungsminister Heinz Faßmann kritisiert via TT-Interview die FPÖ, lobt die Caritas – und er will Ethik als Unterrichtsfach": So kündigte eine Redakteurin der "Tiroler Tageszeitung" Mittwochabend auf Twitter ein Interview mit dem Bildungsminister an und schickte in dem Tweet einen Link zu diesem Interview. Wenig später führte dieser Link nur noch zu einer Fehlermeldung, der gewünschte Inhalte sei nicht auffindbar.

DER STANDARD fragte die Chefredakteuren der "Tiroler Tageszeitung", Alois Vahrner und Mario Zenhäusern, per Mail nach dem Grund des Verschwindens, ob das Interview auf TT.com wieder veröffentlicht wird und inwiefern es nun (noch einmal) redigiert wird. Gegen 22.45 Uhr war das Interview nach etwa zwei Stunden wieder zugänglich. Die Redakteurin begründete die Offline-Phase auf Twitter mit einem "technischen Problem".

Das wiederveröffentlichte Interview enthielt auch weiterhin lobende Worte über die Caritas und ihren Chef Michael Landau, wie sie zuvor unter der Interviewankündigung auf Twitter gepostet wurden: "Die Caritas ist eine ganz wichtige Einrichtung. Vieles in diesem Land würde ohne das ehrenamtliche Engagement nicht funktionieren, von der Pflege älterer Mitbürger über die Betreuung von Asylwerbern bis zu den Lerncafés." Und: "Ich bin froh, dass es diese Institution (Caritas) gibt. Ich kenne (Caritas-Chef Michael) Landau, schätze ihn und seine Tätigkeit für Menschen, die Hilfe brauchen, sehr."

Die Regierungspartei FPÖ hat die Hilfsorganisation zuletzt massiv angegriffen. Die Regierung will die Rechtsberatung von Asylwerbern verstaatlichen. Zuletzt kritisierte Justizminster Josef Moser laut "Profil" die FPÖ-Pläne dazu. (fid, 9.1.2019)