Pro und Kontra: Internetausbau im ländlichen Raum

Der Breitbandausbau soll Unternehmertum erleichtern, Arbeitsplätze schaffen und Wohlstand vermehren. Wird das Geld per Gießkanne übers Land verteilt, dann wird das kaum gelingen. Hält die Regierung entgegen der Kritik des Regulators RTR an dieser Strategie fest, dann liegt das daran, dass am Land ihre treuesten Wähler wohnen. Das ist Klientelpolitik und keine Standortstrategie. (Eric Frey, 10.1.2019)

Es klingt so schön: Beim Ausbau schneller Internetverbindungen will die Bundesregierung digital benachteiligte Regionen besonders fördern – den ländlichen Raum bis hin zu entlegenen Alpentälern. Schließlich ist das Web heute Voraussetzung für die Teilhabe am wirtschaftlichen und sozialen Leben – also eine Art Menschenrecht.

Oft wird über die Abwanderung in die Ballungszentren lamentiert, doch wer diese stoppen will, muss auch in die Internetinfrastruktur investieren. Eine schnelle Anbindung bietet nicht nur wirtschaftliche Chancen, sondern erhöht auch die Lebensqualität. Musik- und Videostreaming sind auf dem Vormarsch, Videospiele wachsen im Datenumfang, und Webseiten werden immer anspruchsvoller. Und der Ladebalken ist bekanntlich der Erzfeind eines jeden Internetnutzers, egal ob er zu Hause am Sofa eine Netflix-Serie schaut, im Kurhotel im Netz surft oder gemeinsam mit Kollegen online an einem Projekt arbeitet.

Es gibt viele Jobs, die es nicht mehr erforderlich machen, jeden Tag in ein Büro zu fahren. Erfolgreiche IT-Firmen, deren Mitarbeiter über den ganzen Globus verstreut sind, zeigen das täglich vor. Dennoch verläuft der Ausbau der Datenhighways abseits größerer Städte in Österreich schleppend. Die Errichtung der LTE-Netze brachte einen gewissen Fortschritt, doch das Gefälle zwischen Dorf und Stadt ist immer noch sehr groß.

Was die Regierung beim Thema Digitalisierung außerdem diskutiert

Die Regierung will Österreich zu einer "Digital Nation" transformieren, was mit einem Sechspunkteplan gelingen soll. Im Netz wird die Plattform oesterreich.gv.at angeboten. Dort sollen Bürger gesammelt auf die wichtigsten Verwaltungsleistungen zugreifen können. Auf diesem Wege sollen Behördenwege verstärkt online erfolgen. Auch werkelt man an einem Warnsystem per SMS bei Katastrophen, genannt Cell-Broadcast – der Dienst ist aus Ländern wie den USA bekannt. Zwar existiert bereits ein solches Angebot, genannt Katwarn, bisher mussten Bürger sich aber erst mittels der Installation einer App dafür anmelden.

Zudem arbeitet die Regierung an dem Projekt "Once Only". Damit soll sichergestellt werden, dass vor allem Unternehmen künftig bestimmte Informationen nur noch einmalig mitteilen müssen, wodurch eine Aufwandsersparnis erwartet wird. Die Regierung will auch Ergebnisse zum "digitalen Vermummungsverbot" präsentieren. (muz)