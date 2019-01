Das Nulldefizit geht bei Türkis-Blau über alles

Ebenfalls versprochen wurde die Abschaffung der kalten Progression, also die Anpassung der Steuertarife an die Inflation. Die dürfte aber erst in der nächsten Legislaturperiode schlagend werden. (Günther Oswald, 9.1.2019)

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) strebt auch in den nächsten Jahren ein Nulldefizit an.

Nach dem Familienbonus, der heuer in Kraft getreten ist, sollen in den kommenden Jahren weitere Entlastungen folgen.

Mauerbach hat es der Regierung angetan. Schon im Vorjahr fand man sich in der Marktgemeinde im Wienerwald ein, um die Eckpunkte der Mindestsicherung auf den Weg zu bringen. Am Donnerstag und Freitag dieser Woche ziehen sich ÖVP und FPÖ nun wieder ins dortige Hotel Schlosspark zurück, um im Rahmen einer Klausur abzustecken, wie die nächste Steuerreform sowie die Weiterentwicklung des heimischen Pflegesystems (siehe Infobox unten) aussehen sollen.

Was bei der Pflege diskutiert wird:

Schon einen Monat vor ihrer Klausur hat die Regierung im Dezember einen "Masterplan" zur Pflege präsentiert. Auffällig ist darin der starke Fokus, der auf pflegende Familienangehörige gelegt wird. Diese übernehmen nach Ansicht der Regierung im Rahmen eines modernen Sozialstaats den "Hauptanteil der Pflege".

Zwecks Fortschreibung dieses Modells soll eine "Imagekampagne zur Wertschätzung der pflegenden Angehörigen" durchgeführt werden, wie es im Masterplan der Sozialministerin heißt. Auch pflegende Kinder und Jugendliche – sogenannte "Young Carers" – spielen im familienzentrierten Zugang der Regierung eine Rolle. Die Young Carers, deren Zahl auf rund 43.000 geschätzt wird, sollen durch Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung besser in ihren Betreuungstätigkeiten unterstützt werden.

Wie das Pflegesystem künftig finanziert werden soll, ist noch unklar. In Regierungskreisen heißt es aber, dass eine Pflegeversicherung eher nicht kommen wird, es läuft also auf ein steuerfinanziertes Modell hinaus. Bei bestehenden Instrumenten wie dem Pflegekarenzgeld und der Pflegeteilzeit will die Koalition eine "bedarfsgerechte Weiterentwicklung" vornehmen. Eine Erhöhung des Pflegegeldes um ein Prozent ab der vierten Pflegestufe ist schon im Regierungsprogramm für 2020 eingeplant. Zuletzt zeigte sich ÖVP-Klubobmann August Wöginger auch über eine Anhebung der niedrigeren Stufen "diskussionsbereit". Ein konkreter Entwurf soll erst Ende 2019 vorliegen. (ta)

Was beim Thema Digitalisierung diskutiert wird:

Beim Glasfaserausbau ist Österreich eines der Schlusslichter im europäischen Vergleich: Bei der Digitalisierung gibt es viel nachzuholen. Zu diesem Fazit ist auch die Bundesregierung gekommen. 5G, die neue Generation des Mobilfunks, soll die Bandbreiten und Übertragsraten massiv verbessern – weswegen die Regierung bis 2025 einen flächendeckenden Ausbau in ganz Österreich erwirken möchte. Die Telekombehörde RTR zweifelt allerdings daran, wie realistisch diese Pläne sind.

Die Regierung will Österreich zu einer "Digital Nation" transformieren, was mit einem Sechspunkteplan gelingen soll. Im Netz wird die Plattform oesterreich.gv.at angeboten. Dort sollen Bürger gesammelt auf die wichtigsten Verwaltungsleistungen zugreifen können. Auf diesem Wege sollen Behördenwege verstärkt online erfolgen. Auch werkelt man an einem Warnsystem per SMS bei Katastrophen, genannt Cell-Broadcast – der Dienst ist aus Ländern wie den USA bekannt. Zwar existiert bereits ein solches Angebot, genannt Katwarn, bisher mussten Bürger sich aber erst mittels der Installation einer App dafür anmelden.

Zudem arbeitet die Regierung an dem Projekt "Once Only". Damit soll sichergestellt werden, dass vor allem Unternehmen künftig bestimmte Informationen nur noch einmalig mitteilen müssen, wodurch eine Aufwandsersparnis erwartet wird. Die Regierung will auch Ergebnisse zum "digitalen Vermummungsverbot" präsentieren. (muz)

