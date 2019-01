TV-Tipps für Donnerstag, 10. Jänner

Wunderwerk Penis, Männliche Lust, A Thought of Ecstasy, Politik Live: Das "System Schwarz", Am Schauplatz Gericht: Wer wird erben?, : Kurz und die neue ÖVP – Hart, aber gerecht? – mit Radiotipps

Konkret: Reisestornoversicherung zahlt nicht Ein Ehepaar hatte eine Reise nach Bulgarien gebucht. Noch vor dem Abflug kollabierte die Frau am Flug hafen. Die Stornoversicherung will nicht zahlen, weil die Reise mit dem Verlassen der Wohnung bereits an getreten worden sei. Bis 18.51, ORF 2

Re: Köche unter Dampf – Sterneboykott in der Spitzengastronomie Immer we niger Sterneköche sind bereit, sich dem Druck der Sterneküche zu unter werfen, und interpretieren ihre Arbeit als Küchenchef neu. Bis 20.15, Arte

Wunderwerk Penis – Neues vom männlichen Zentralorgan Warum so viel Aufhebens um ein kleines Organ aus Bindegewebe, Schwellkörpern und Haut? Bis 21.00, 3sat

Scobel: Männliche Lust Männer verspüren zunehmend keine Lust mehr auf Sex, beobachten Sexualtherapeuten. Was aber macht Männern Lust? Bis 22.00, 3sat

Politik Live: Das "System Schwarz" – Das Glaubwürdigkeitsproblem der Kirche Ist die Affäre Schwarz ein Einzelfall oder steht sie für ein System in der katholischen Kirche Österreichs? Gäste bei Ingrid Thurnher dazu sind u. a. Theologin Regina Polak, Gerda Schaffelhofer (Ex-Präsidentin der Katholischen Aktion Österreich), Dietmar Neuwirth von der Presse, Gabriel Stabentheiner, Leiter der Kirchenbeitragsstelle, Diözese Gurk-Klagenfurt. Bis 21.55, ORF 3

Am Schauplatz Gericht: Wer wird erben? Gefälschte Testamente, heimliche Übergabsverträge, Erblasser, die angeblich nicht mehr gewusst haben, was sie tun, als sie einen "letzten Willen" unterschrieben haben, und Geschwister, die zerstritten sind, stehen im Mittelpunkt. Bis 22.00, ORF 2

Im Brennpunkt: Die Bitcoin-Millionäre – Mit vollem Einsatz ins Risiko Die einen sehen in der Technologie eine Revolution und die Zukunft unseres Finanzsystems, für andere ist es nicht mehr als ein aktueller Trend und eine gefährliche Blase. Bis 22.30, ORF 3

Talk im Hangar-7: Kurz und die neue ÖVP – Hart, aber gerecht? Kommt die christliche Nächstenliebe unter Kanzler Kurz zu kurz? Gäste bei Michael Fleischhacker: Bettina Rausch (Prä sidentin der ÖVP-Akademie), Jörg Leichtfried (stv. Klubobmann SPÖ), Erich Fenninger von der Volkshilfe, Presse-Chefredakteur Rainer Nowak sowie Robert Stelzl (Publizist und ehemaliger Leiter der FPÖ-Akademie). Bis 23.25, Servus TV

Maybrit Illner: Datenklau und Meinungsmache – droht ein schmutziges Wahlkampfjahr? Gäste sind u._a. Publizistin Anke Domscheit-Berg, Stephan Mayer (Staatssekretär im Innenministerium), Physiker Ranga Yogeshwar, Kommu nikationswissenschafterin Miriam Meckel. Bis 23.15, ZDF

Eco mit 1) Modell Caritas und Co: So finanzieren sich Hilfsorganisationen. 2) Neu 2019: Was sich für uns ändert. 3) Günstig Ski fahren: Bergbahnen bieten Frühbucherbonus. Bis 23.00, ORF 2

Inside Brüssel mit 1) Die EU-Rechts parteien loten Möglichkeiten für Zusammenarbeit aus. 2) Rumänien soll die EU als Vorsitzmacht zusammenführen. 3) Brexit, die Zeit läuft ab. Der Austrittstermin Ende März steht fest, aber wo die Briten hinwollen, ist unklar. Bis 23.20, ORF 3

A Thought of Ecstasy (D/USA/CH 2017, RP Kahl) Frank erkennt in einem Buch seine eigene 20 Jahre zurückliegende Geschichte wieder. Es sind die Erin nerungen von Marie, mit der er in Deutschland eine Beziehung hatte, bevor sie nach Amerika verschwand. Er folgt ihrer Spur, sie wird zu seiner Obsession. Verstörend. Bis 0.10, 3sat

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind Ex-Skirennläuferin Elisabeth Görgl, Mentalexperte Manuel Horeth, Schriftsteller Stefan Kutzenberger, ORF-Moderator Martin Ferdiny. Bis 0.05, ORF 2