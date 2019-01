Die Lehren aus dem Jahr 2018

Mit jedem Jahr, das vergeht, lernt man etwas dazu. Fünf Lektionen zu Afrika, Familie, Rechtspopulisten, Angst und Migration

Man lernt bekanntlich nie aus. Mit jedem Jahr, das vergeht, lernt man etwas dazu. Was habe ich im Jahr 2018 gelernt? Hier eine kleine Auswahl.

Afrika. Die britische Autorin Zadie Smith, Tochter einer Jamaikanerin und eines Engländers, fliegt zum ersten Mal nach Afrika, in Begleitung eines Entwicklungsexperten. Frage: Wie ist es dort, wo wir jetzt hinfliegen? Antwort: Das weiß ich nicht, ich war noch nie in Togo. Aber Sie haben doch Ihr halbes Leben in Afrika verbracht? Ja, aber in Nigeria, Uganda, Ruanda, im Senegal, in Gambia. Ist das nicht mehr oder minder dasselbe? Kopfschütteln aufseiten des Experten. Wenn Sie nach Europa fliegen und fragen, wie ist Frankreich, und ich beschreibe Ihnen Deutschland – wären Sie dann zufrieden? Nun, in Afrika ist es ganz genauso.

Gelernt: lieber nicht einfach Afrika sagen, sondern das Land nennen, das man meint.

Familie. Mehdi, Deutschkursteilnehmer aus Somalia, sagt: Für euch heißt Familie Vater, Mutter, Kinder. Aber für uns bedeutet Familie mindestens zwanzig Leute, inklusive Großeltern, Onkeln und Tanten, Cousins und Cousinen, Nichten und Neffen. Dass jemand einsam ist, krank und unbetreut, dass niemand da ist, der auf die Kinder aufpasst – das gibt es nicht. Wenn wir von Familie sprechen, meinen wir: alle Probleme gemeinsam meistern.

Gelernt: Familie ist nicht Familie.

Rechtspopulisten. Die Wähler von Donald Trump, vielfach Menschen, die wenig verdienen und sich abgehängt fühlen, sehen im derzeitigen Präsidenten "einen von uns", in dessen Vorgänger Barack Obama aber einen Teil der "abgehobenen Elite". Trump ist ein Millionär und der Sohn eines Millionärs, der nie in seinem Leben materielle Schwierigkeiten erlebt hat. Obama ist der Sohn einer alleinerziehenden Mutter, er hat sich sein Studium schwer erarbeitet, lange Zeit als Sozialarbeiter in den Slums von Chicago. Wer "zu uns" gehört und wer nicht, hängt nicht vom Geld ab. Es geht nicht um Arm gegen Reich.

Gelernt: It's not the economy, stupid!

Angst. Österreich ist eines der sichersten Länder, Wien ist eine der sichersten Großstädte der Welt. Noch nie hat es in Wien einen islamistischen Terroranschlag gegeben. Trotzdem fürchten wir uns vor Terror, Gewalt und ideologisch bedingten Überfällen. Gelernt: Gegen Angst helfen keine Argumente.

Migration. Wer in den Wiener zehnten Bezirk kommt, wähnt sich beim Aussteigen aus der U-Bahn in der Türkei. Geschäfte, Lokale, die Menschen auf der Straße sind türkisch. Trotzdem ist dieses Grätzel ein Teil der österreichischen Hauptstadt. Es gehört zu Wien wie die Ringstraße und der Prater. Und seine Bewohner gehören zu uns und wir zu ihnen.

Gelernt: Österreich ist und bleibt ein Einwanderungsland, ob wir den Einwanderern das Leben schwermachen oder nicht.

Aber es gibt in jedem Jahr auch das Gegenteil von Lernen. Entlernen. Manche Dinge entlernt man, man verabschiedet sich von ihnen, steigt aus manchen Welten einfach aus. Fernsehen. Facebook. Fernreisen. Mit zunehmendem Alter wird die reale – nicht die imaginäre – Welt kleiner. Und was werden wir 2019 lernen? Am 1. Jänner 2020 werden wir es wissen. (Barbara Coudenhove-Kalergi, 9.1.2019)