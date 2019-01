Wiesenthal-Zentrum kritisiert kroatisches Buch über Ustascha-KZ Jasenovac

"Die Enthüllung der Jasenovac-Lüge" soll am 16. Jänner in der Zagreber Herz-Jesu-Kirche vorgestellt werden

Zagreb/Jerusalem – Das Wiesenthal-Zentrum hat die Behörden in Kroatien dazu gedrängt, Aktionen und Publikationen von Holocaustleugnern zu verbieten. "Bemühungen der kroatischen Ultra-Rechten, die Verbrechen der (faschistischen) Ustascha zu leugnen, müssen von der Regierung für illegal erklärt werden", teilte der Leiter des Zentrums, Efraim Zuroff, am Mittwoch über Twitter mit.

Zuroff bezog sich auf die in Zagreb geplante Präsentation eines neuen Buches von Holocaust-Leugnern über das Ustascha-Konzentrationslager Jasenovac 100 Kilometer südöstlich von Zagreb. In dem Vernichtungslager sind nach inzwischen gesicherten historischen Erkenntnissen mehr als 80.000 Juden, Serben, Roma und antifaschistische Kroaten getötet worden.

Opferzahlen "übertrieben"

Holocaustleugner in Kroatien behaupten hingegen, Jasenovac sei ein reines "Arbeitslager" gewesen, wobei die Opferzahlen nachträglich "übertrieben" worden wären. Sie berufen sich auf willkürlich zusammengetragene Indizien unter Ignorierung der Ergebnisse der zeithistorischen Forschung und der Aussagen von KZ-Überlebenden.

Dieser Linie folgt auch das Druckwerk "Die Enthüllung der Jasenovac-Lüge", das am 16. Jänner in der Zagreber Herz-Jesu-Kirche vorgestellt werden soll. Die Autoren sind nach Informationen der linksliberalen Zagreber Wochenzeitung "Novosti" ein Mathematiker und ein katholischer Priester. In der Herz-Jesu-Kirche war zuletzt eine Messe für den Ustascha-Führer Ante Pavelic (1889-1959) gelesen worden.

Wie Zuroff am Mittwoch erklärte, würde das Buch "in Deutschland oder Österreich umgehend verboten werden, und zwar zu Recht". Die als Veranstalter der Präsentation auftretende "Gesellschaft zur Erforschung des dreifachen Lagers Jasenovac" sei geschaffen worden, um "die abscheulichen Verbrechen der Ustascha, die beispiellos waren für den Balkan, zu vertuschen". (red, APA, dpa, 9.1.2019)