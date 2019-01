Lawinenwarnstufe 5: Höchste Gefahr für Menschen und Infrastruktur

Gesperrte Straßen, gekappte Stromleitungen, geschlossene Skigebiete – und die Lawinengefahr soll noch weiter ansteigen.

Salzburg – Keine Tourenverhältnisse. Alpines Gelände meiden. Mitunter Katastrophensituation." Der Salzburger Lawinenwarndienst hat Mittwochmittag für die Nordalpen die Warnstufe 5, Lawinengefahr "sehr groß", ausgegeben. Diese höchste Warnstufe auf der fünfteiligen Lawinenskala gilt neben den Nordalpen in Salzburg auch in den oberösterreichischen und den steirischen Nordalpen sowie in den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich. Für Vorarlberg, Tirol und die Hohen Tauern in Kärnten sowie den Alpennordrand in Bayern gilt weiterhin Warnstufe 4 – "groß".

Die enormen Schneemengen gepaart mit stürmischem Wind gefährden inzwischen auch wichtige Infrastruktureinrichtungen. Im Süden Oberösterreichs mussten rund 50 Straßen gesperrt werden – darunter auch die großen Passstraßen Pyhrnpass, Hengstpass und Koppenpass. Durch die gesperrten Straßen und die hohe Lawinengefahr sind österreichweit Orte von der Außenwelt abgeschnitten.

In Vorarlberg sind die Orte Schröcken, Warth, Lech, Zürs und Gargellen im Montafon nicht erreichbar, in Oberösterreich ist Gosau komplett eingeschneit, und in der Obersteiermark sind noch rund 2250 Menschen eingeschlossen.

Jugendliche verschüttet

Ebenfalls gesperrt werden mussten viele Skigebiete wie das Gebiet Hochkar in Niederösterreich, das am Mittwoch zum Katastrophengebiet erklärt wurde. Bereits am Montag wurden die rund 100 Gäste, Mitarbeiter und Bewohner evakuiert. Auch Skigebiete am Ötscher, in Vorarlberg und Oberösterreich stellten ihren Betrieb ein. Viele Ski- und Berghütten haben inzwischen geschlossen, in der Stadt Salzburg ist sogar der Gaisberg gesperrt worden.

Bei einem Lawinenabgang auf eine Skipiste am Wildkogel in Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) sind am Mittwochvormittag drei Jugendliche zum Teil verschüttet worden. Sie wurden unverletzt von der Pistenrettung der Wildkogelbahn geborgen. Der Betrieb wurde ebenfalls eingestellt.

Überschallflüge verboten

Wie prekär die Situation ist, zeigt auch eine Anordnung des Kommandos Luftstreitkräfte. Laut ORF Salzburg müssen sämtliche Überschallflüge eingestellt werden, da der Überschallknall eine Lawine auslösen könnte.

Auch der Zugverkehr ist durch das Winterwetter eingeschränkt. Einige Strecken sind eingestellt: so etwa die Verbindung Innsbruck-Seefeld, Saalfelden-St. Johann in Tirol, oder Stainach-Irdning-Bischofshofen.

Stromleitungen gerissen

In Salzburg sind einige Bewohner bereits seit vier Tagen ohne Strom. Techniker der Salzburg AG konnten in betroffenen Gebieten wegen der gesperrten Straßen noch nicht alle Schäden reparieren. "Wenn keine Hubschrauberflüge möglich sind, ist es schwierig, die Störung zu finden", sagt Erich Neuhauser, Monteur der Salzburg-Netzgesellschaft. Die Techniker gehen Leitungen zu Fuß mit Schneeschuhen ab, um beschädigte Leitungen zu finden. Bei einem gebrochenen Strommast könne man derzeit aber kaum etwas machen.

Keine Probleme hat derzeit der Verbund. Man sei für derartige Schneelagen eingerichtet, sagt ein Sprecher der Verbundgesellschaft. Die Anlagen im Hochgebirge – wie beispielsweise in Kaprun – würden mit Verbauten beziehungsweise mit automatisierten Sprengeinrichtungen geschützt.

Alle Räumfahrzeuge im Einsatz

Die Asfinag hat für ihre Infrastruktur eine eigene Naturgefahrenstrategie, die laufend geprüft und mit den Lawinenkommissionen und den ÖBB abgestimmt wird. "Auf Hinweiskarten werden Gefahrenbereiche markiert", erklärt Klaus Gspan von der Asfinag Tirol. Diese Bereiche seien meist bereits mit Schutzbauwerken oder Lawinenverbauungen gesichert. "Sollte der sichere Betrieb der Autobahn nicht gewährleistet sein, entscheiden die Lawinenwarnkommissionen, ob es eine Sperre braucht", betont Gspan.

Die Hotspots für die Asfinag seien derzeit die Pyhrn- und die Tauernautobahn sowie der Arlberg. Der Hauptfokus liege aber auf dem Winterdienst. "Alle Schneeräumfahrzeuge sind auf der Strecke", sagt Gspan.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Dass unverantwortliches Verhalten im Gelände auch rechtliche Folgen haben könnte, zeigt ein Beispiel aus Salzburg. Dort ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen drei Snowboarder, die am Wochenende auf der Schmittenhöhe in Zell am See (Pinzgau) die Rettung eines vermissten Snowboarders gestört haben sollen, wegen fahrlässiger Gemeingefährdung. Das Trio musste übrigens dann selbst von der Bergrettung aus dem Tiefschnee geholt werden. (Thomas Neuhold, Stefanie Ruep, 10.1.2019)