Vermisste Wienerin tot im Marchfeldkanal gefunden

Eine seit zehn Tagen vermisste junge Mutter aus Floridsdorf ist am Mittwoch tot aus dem Marchfeldkanal geborgen worden

Wien – Taucher des Einsatzkommandos Cobra haben am Mittwochnachmittag die Leiche einer jungen Frau aus dem Marchfeldkanal geborgen. Die Todesursache soll durch eine gerichtliche Obduktion geklärt werden, teilte Polizeisprecher Patrick Maierhofer mit. Es gebe keinen Hinweis auf Fremdverschulden.

Bei der Toten handelt es sich um eine seit 30. Dezember vermisste Frau aus Wien-Floridsdorf. Die junge Mutter ist nach Angaben ihres Ehemanns, der auch durch Aufrufe in sozialen Medien auf den Fall aufmerksam gemacht hat, am Sonntag vor dem Jahreswechsel verschwunden.

Spaziergang am Kanal

Offenbar war sie am Marchfeldkanal spazieren gegangen, dort verlor sich bisher ihre Spur. Nach Angaben des Ehemanns auf einer Social-Media-Seite wurde das Handy der 24-jährigen Mutter von drei kleinen Kindern zuletzt in der Rittingergasse am Marchfeldkanal geortet, ehe es am Tag ihres Verschwindens gegen 21 Uhr abgedreht worden oder wegen leeren Akkus ausgegangen sei. (red, APA, 9.1.2019)