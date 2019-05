comm:unications kommuniziert für E-Scooter-Anbeiter hive

Etatwechsel und Kampagnen in der Kommunikationsbranche im Überblick

Wien – Hier liefert derStandard.at/Etat Etatwechsel in der Kommunikationsbranche und aktuelle Kampagnen, die wir nicht in eigenen Artikeln präsentieren. Grob sortiert nach Kalenderwochen, in denen die Infos einlangten. Quellen: Presse- und eigene Infos, andere Branchendienste wie Horizont.at, atmedia.at und medianet.at. Infos bitte an etat@derstandard.at.

Woche 20 / 2019

Die Wiener PR-Agentur comm:unications rund um Sabine Pöhacker konnte sich den Etat für die strategische und operative Kommunikation für die hive E-Scooter, die Teil des Mobilitäts-Joint-Ventures von BMW und Daimler sind, sichern. Der Etat umfasst Strategie-Beratung, Stakeholder- und Online-Kommunikation, Influencer Relations sowie klassische Medienarbeit und Video-PR.

Die Agentur Goldkinder hat die sehr gelbe Kampagne "Ganz Wien" für Ottakringer kreiert, zu sehen ab sofort – genau – in ganz Wien (und Umgebung). Sie wollen damit das "einmalige städtische Lebensgefühl" vermitteln, für das die Biermarke stehe.

Demner, Merlicek & Bergmann (DMB), Etathalter seit Start der A1-Marke "Bob", verteidigt den Kunden und wirbt nun mit neuem Markenauftritt "ohne ende wochenende".

foto: dmb

Woche 18 / 2019

Der Digitaletat von Ottakringer geht an die Agentur Goldkinder Die Kreativagentur betreut ab sofort den Facebook- und Instagram-Auftritt der Brauerei aus Wien.

Woche 17 / 2019

Die Nahversorgungskette Nah&Frisch setzt auf die Kreativagentur Brokkoli Advertising Network, das Credo "Lokalität ist die neue Regionalität" wird in einer neuen Kampagne in TV, Print und Online in Sezen gesetzt.

Woche 16 / 2019

Die Kreativagentur Isobar wurde mit der Konzeption und Umsetzung der neuen Image-Kampagne der Tageszeitung "Heute" beauftragt. Die erste Kampagnen-Phase umfasst TV- und Online-Spots, Hörfunk, Anzeigen und Internet.

Woche 15 / 2019

Gewürzmarktführer Kotányi präsentiert sich 2019 mit einem neuen Markenauftritt samt frischem Brand "Spice up my life". Verantwortlich für die Kreation der neuen Kampagne zeichnet die Werbeagentur donnerwetterblitz.

Woche 12 / 2019

Vizeum, Teil von Dentsu Aegis Network, bekommt den Media-Etat von Pernod Ricard Austria. Die französische Pernod-Ricard-Gruppe ist der zweitgrößte Spirituosen- und Weinkonzern weltweit. In Österreich umfasst das Angebot 30 Marken wie Absolut Vodka, Havana Club Rum, Jameson Irish Whiskey oder die Aperitif-Marken Ramazzotti Aperitivo Rosato sowie Lillet.

Woche 11 / 2019

Der internationaler Online-Kreditvermittler Lendo – ein Tochter-Unternehmen des norwegischen Konzerns Schibsted Media Group – ist bereits in Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark aktiv und startet nun auch in Österreich. Die Launchkampagne – sie ist ab Mitte März on air – kommt von Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) .

Die PR-Agentur Himmelhoch betreut die Thermenregion Stegersbach im Südburgenland, Schwerpunkte der Pressearbeit sind insbesondere Beratung und Umsetzung klassischer PR-Konzepte.

Woche 9 / 2019

Die Agentur TOWA geht aus einer Wettbewerbspräsentation mit mehreren Agenturen als Sieger hervor. Im April startet ihre Digitalkampagne für die Plattform Dachvisionen.

Woche 7 / 2019

Falkensteiner Hotels & Residences setzt auf comm:unications, ab sofort betreut das Team der Wiener PR-Agentur rund um Sabine Pöhacker die Hotelgruppe. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Neupositionierung der Hotelgruppe mit Fokus auf den Leisure-Bereich auch von PR-Seite zu unterstützen.

Woche 6 / 2019

Die Agentur Meta Communication erweitert ihr Portfolio: Seit 1. Februar beobachtet der österreichische Medienbeobachter nun auch Podcasts.

Woche 5 / 2019

Die Wiener PR-Agentur Ecker & Partner begleitet die Kommunikationsmaßnahmen der Möbelketten Kika/Leiner.

Woche 4 / 2019

Die Marketing- und Technologieagentur Scoop & Spoon expandiert: Nach Büros in Wien, Graz, London und Pristina hat CEO Michael Ksela nun in München ein Büro eröffnet. Erster Kunde dort ist die KW AG, ein Dienstleistungsunternehmen in der Immobilienbranche.

Woche 3 / 2019

Neukundenzuwachs bei Ecker & Partner: Die Wiener Agentur betreut ab sofort die Pressearbeit rund um das Wiener Donauinselfest. Neben der klassischen Medienkommunikation ist die Agentur Ansprechpartner für nationale und internationale Journalisten. Darüber hinaus berät Ecker & Partner in Social Media-Fragen, unterstützt bei der Kommunikation über Sponsoren und Kooperationspartner des Festes und begleitet sämtliche Events auch im Vorfeld.

Woche 2 / 2019

Austrian Airlines startet mit einem neuen Werbeagenturpartner ins Jahr. 2019 übernimmt die Agentur thjnk die werbliche Betreuung der Airline. Die Agentur löst den bisherigen Etat-Halter PKP BBDO ab, der Austrian Airlines in den letzten fünf Jahren betreut hat.

Im Dezember 2018 erschien ein 48-seitiges Deutschland-Special in der Gesamtauflage des chinesischen "Forbes Magazine". Das beigeheftete Magazin wurde vom Verlag Ablinger Garber aus Hall in Tirol produziert und vermarktet.