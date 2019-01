Tiroler Verlag Ablinger Garber mit erstem Deutschland-Special in "Forbes China"

Etatwechsel und Kampagnen in der Kommunikationsbranche im Überblick

Wien – Hier liefert derStandard.at/Etat Etatwechsel in der Kommunikationsbranche und aktuelle Kampagnen, die wir nicht in eigenen Artikeln präsentieren. Grob sortiert nach Kalenderwochen, in denen die Infos einlangten. Quellen: Presse- und eigene Infos, andere Branchendienste wie Horizont.at, atmedia.at und medianet.at. Infos bitte an etat@derstandard.at.

Woche 2 / 2019

Im Dezember 2018 erschien ein 48-seitiges Deutschland-Special in der Gesamtauflage des chinesischen "Forbes Magazine". Das beigeheftete Magazin wurde vom Verlag Ablinger Garber aus Hall in Tirol produziert und vermarktet.