Dabbur kündigt Abschied aus Salzburg an

Israeli hat ein "tolles Angebot von einem der größten Klubs der Welt" – Sportdirektor Freund: "Es gibt derzeit viele Gerüchte"

Salzburg/Wien – Österreichs Serienfußballmeister Red Bull Salzburg dürfte einer seiner wertvollsten Offensivkräfte abhanden kommen. Munas Dabbur hat überraschend seinen bevorstehenden Abgang aus der Mozartstadt angekündigt.

"Ich werde Red Bull in den nächsten zwei Wochen verlassen. Ich hatte eine tolle Zeit in Österreich, aber jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel meiner Karriere zu beginnen", sagte der Stürmer dem israelischen Sportportal "One". Er habe "ein tolles Angebot von einem der größten Klubs der Welt, und jetzt sei es an der Zeit, Salzburg zu verlassen", wird der 26-Jährige zitiert, der derzeit seinen Urlaub bei seiner Familie in Israel verbringt.

Salah gegen Dabbur-Transfer zu Liverpool

Welcher Verein ihn lockt, wollte Dabbur nicht verraten. Das israelische Sportportal geht davon aus, dass es sich nicht um den FC Liverpool handelt, mit dem der Israeli zuletzt in Verbindung gebracht wurde, sondern um den FC Sevilla. In Spanien wird derweil von einem Transfer zum FC Valencia gemunkelt.

In Liverpool könnte es im Falle eines Wechsels von Dabbur zu den Reds zu Komplikationen kommen. Das berichtet jedenfalls die "Jerusalem Post". Mohamed Salah, Afrikas Fußballer des Jahres und Starstürmer des Tabellenführers in der Premier League, soll dem Management mitgeteilt haben, dass er die Mannschaft verlasse, wenn sie den arabisch-israelischen Spieler unter Vertrag nehmen würden.

Bullen-Sportdirektor Christoph Freund wollte die Hiobsbotschaft nicht kommentieren. Den "Salzburger Nachrichten" sagte er: "Es gibt derzeit viele Gerüchte." Dabburs Vertrag beim überlegenen Tabellenführer läuft noch bis Sommer 2021.

Führender der Schützenliste

Dabbur wechselte im Sommer 2016 von den Grashoppers Zürich nach Salzburg. Nach Startschwierigkeiten wurde er zunächst für ein halbes Jahr in die Schweiz zurückgeschickt, kam dann aber 2017 so richtig auf Touren und brachte es in 110 Spielen auf 55 Tore. Der Goalgetter hat in der Herbstsaison neun Treffer für die Bullen erzielt und liegt gemeinsam mit Teamkollegen Smail Prevljak an der Spitze der Torschützenliste. (red, 9.1.2019)