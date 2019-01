Söder: Seehofer bleibt Innenminister

Designierter CSU-Vorsitzender verspricht "inhaltliche und personelle Stabilität"

Passau – Der designierte CSU-Vorsitzende Markus Söder hat angekündigt, dass Horst Seehofer das Amt des deutschen Innenministers behalten soll. "Wir haben inhaltliche und personelle Stabilität versprochen", sagte Söder der "Passauer Neuen Presse" vom Mittwoch. "Horst Seehofer bleibt Bundesinnenminister."

Söder soll auf einem Parteitag am 19. Jänner als Nachfolger Seehofers zum CSU-Chef gewählt werden. Nach dem schlechten Abschneiden der CSU bei den Landtagswahlen in Bayern im vergangenen Herbst war darüber spekuliert worden, dass Seehofer auch sein Ministeramt aufgibt. Sein anhaltender Streit mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Flüchtlingspolitik war als ein Grund für das Wahlergebnis genannt worden. (APA, 9.1.2019)