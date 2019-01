Stormy Daniels bot TV-Zuschauern Alternativprogramm zu Trump-Rede

Daniels gibt an, mit dem verheirateten Trump im Jahr 2006 eine Affäre gehabt zu haben. Trumps Anwalt Michael Cohen räumte ein, Daniels kurz vor der Präsidentschaftswahl ein Schweigegeld in Höhe von 130.000 Dollar gezahlt zu haben. (APA, 9.1.2019)

In seiner Rede an die Nation hatte Trump am Dienstagabend die oppositionellen Demokraten erneut dringlich zur Genehmigung der von ihm verlangten Milliardensumme für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko auf.

"Wenn Sie etwas suchen, dass es heute Abend auch nur annähernd wert ist angeschaut zu werden, dann werde ich live auf Instagram acht Minuten lang in Dessous Wäsche falten", kündigte Daniels im Kurzbotschaftendienst Twitter an. Anschließend postete sie bei Instagram ein Bild von sich mit der gefalteten Wäsche und dem Hinweis: "Wäsche gemacht!"

Washington – Stormy Daniels oder Trump? US-Pornodarstellerin Stormy Daniels hat Fernsehzuschauern am Dienstagabend ein Alternativprogramm zur Rede an die Nation von Präsident Donald Trump angeboten.

