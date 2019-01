TV-Tipps für Mittwoch, 9. Jänner

Das finstere Tal, Re: Urlaub statt Gefängnis, Terra Mater über Südafrika, Weltjournal: China – Die Plastikkrise, Zapp

19.40 REPORTAGE

Re: Urlaub statt Gefängnis Wie Norwegen Verbrechen ahndet: In Norwegen leben Mörder, Sexualstraftäter und Wirtschaftskriminelle auf einer idyllischen Insel im Osloer Fjord. Die Gefängnisinsel heißt Bastøy. Hier werden die Schwerverbrecher auf ihre Entlassung vorbereitet. Keine Gitter oder Mauern: Das Konzept heißt Vertrauen, und tatsächlich ist noch nie etwas passiert. Die Arte-Reportage fragt: Ist das noch Strafe? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Südafrika – Kap der Extreme Der antarktische Benguelastrom und der tropische Agulhasstrom bringen im Süden des Kontinents Strauße, Löwen und Zebras mit Pinguinen und Seebären in einer Region zusammen. Fischreiche Gewässer – aber brüllende Hitze an Land. Bis 21.15, Servus TV

21.55 ALPENWESTERN

Das finstere Tal (A/D 2014, Andreas Prochaska) Ein düsteres Geheimnis, ein entlegenes Hochtal und ein schweigsamer Fremder: Das sind die Zutaten für ein bedrückendes Alpendrama, das Ende des 19. Jahrhunderts angesiedelt ist. Mit einem grimmigen Tobias Moretti und Sam Riley, viel Blei – und einer grausigen Filmhochzeit. Bis 23.45, ORF 1

22.15 MAGAZIN

Auslandsjournal Spezial: Südafrika Zwischen Zauber und Zerrissenheit: 25 Jahre nach den ersten Wahlen für alle Bürgerinnen und Bürger, nach unzähligen Korruptionsskandalen der Dauerregierungspartei ANC und dem Sturz von Expräsident Jacob Zuma ist Südafrikas Gesellschaft tief gespalten. Bis 22.45, ZDF

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: China – Die Plastikkrise 60 Millionen Essenbestellungen pro Tag werden in China in Boxen ausgeliefert. Wirtschaftswachstum und steigender Wohlstand verdoppelten den täglichen Müll allein in Peking binnen 20 Jahren auf 25.0000 Tonnen. Ganz China produziert gut eine halbe Million Tonnen pro Tag, großteils Plastik. Bis 23.00, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal+ Plastikmüll – Der Preis des Wohlstands Seit Anfang 2018 hat China die Einfuhr von Plastikmüll stark eingeschränkt. Europa und Amerika bleiben auf ihren Plastikmüllbergen sitzen. Die einzige Lösung: Plastikmüll vermeiden. 340 Milliarden Euro setzt Europas Plastikindustrie pro Jahr um. Bis 23.50, ORF 2

foto: orf/spiegel tv

23.20 MEDIENMAGAZIN

Zapp über den Fall Claas Relotius, Selbsthilfe durch Radio in Nepal und Schweden als Vorbild für erfolgreiche digitale Tageszeitungen. Bis 23.50, NDR