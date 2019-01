Wenn der Schnee zur Gefahr wird

In der Steiermark wurde am Dienstagabend die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Der Dauerschneefall sei auch ein Ergebnis des Klimawandels, sagen Meteorologen

Schnee, Schnee, noch mehr Schnee. Geht es nach den Prognosen der Meteorologen, bleibt die Lage an der Alpennordseite auch über das Wochenende hinaus kritisch. Schon am Dienstagabend wurde in Teilen der Steiermark und Niederösterreichs Lawinenwarnstufe 5 ausgerufen. Bis Donnerstag rechnen die Experten mit bis zu einem Meter Neuschnee.

foto: apa/schneider Verschneite Hütte in Ramsau.

"Blockierende Wetterlagen" nennen die Meteorologen das Phänomen wochenlang gleichbleibender Bedingungen. Deren Häufung sei ein direktes Resultat des Klimawandels, erläutert der Leiter der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für Salzburg und Oberösterreich (ZAMG) Bernhard Niedermoser im STANDARD-Gespräch.

Dahinter stehe ein, der Erwärmung geschuldeter, geringerer Temperaturunterschied zwischen Äquator und Nordpol. Durch den geringeren Unterschied würde die bei uns vorherrschende Westströmung im Sommer schwächer oder fallweise ganz abreißen. Trockene Hochdruckperioden blieben länger stationär. Und im Winter würden sich die Nordwestströmung verfestigen und die Tiefdruckgebiete blieben eines aufs andere auf ihrer Zugbahn.

Die Gefahr "danach"

Während sich die Meteorologen auf längere Schlechtwetterphasen einstellen, beschäftigen sich professionelle Alpinisten bereits mit der Zeit danach. Der Chef des Salzburger Bergführerverbandes, Günter Karnutsch, warnte in einem Facebook-Eintrag schon vergangene Woche: Es sei gut, "dass im Moment gebetsmühlenartig vor der derzeitigen akuten Lawinengefahr ausdrücklich gewarnt wird."

Gefahrenskala Österreichweit.

Nachweislich ereigneten sich aber die meisten Lawinenunfälle bei den Gefahrenstufen 3 und 2, schreibt Karnutsch weiter. Somit "sollte unser Augenmerk auf die Zeit danach gerichtet sein, wenn nur mehr ein Dreier oder ein scheinbar 'günstiger' Zweier prognostiziert sind. Die zurzeit suboptimalen Verhältnisse bezüglich Schneedeckenaufbau werden uns nämlich wieder einmal den Rest des Winters begleiten." Darauf müsse man das Hauptaugenmerk legen.

foto: apa/neumayr Das Bundesheer im Einsatz.

Doch von der Lawinenwarnstufe 3 ist man in weiten Teilen des Landes noch weit entfernt. Treten die prognostizierten Schneefälle ein, sei gar die höchste Warnstufe 5 möglich, heißt es vonseiten der Warndienste.

Ein Schnee-Hotspot war am Dienstag mit mehr als 1500 eingeschlossenen Personen die Obersteiermark. Die Gemeinden Hohentauern, St. Johann und Pölstal waren von der Umwelt abgeschnitten. Sie wurden zum Katastrophengebiet erklärt. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat sich am Dienstagnachmittag mit den Einsatzkräften zu einer Krisensitzung getroffen.

Hubschrauber im Einsatz

Das Bundesheer verlegt seine Hubschrauber gen Westen, um bereit zu sein, wenn das Wetter Flüge zulässt. In Salzburg, der Steiermark und im Skigebiet Hochkar in Niederösterreich, das am Montag evakuiert wurde, stand das Heer im Assistenzeinsatz. Die Suche nach zwei Tourengehern, die seit Samstag bei Hohenberg in Lilienfeld vermisst werden, soll am Mittwoch mithilfe des Heeres vorgesetzt werden.

foto: apa/fohringer Luftaufnahme im Raum Schladming.

Die Bergrettung hat weiterhin einiges zu tun: In St. Koloman im Tennengau wurden elf Urlauber aus einer eingeschneiten Almhütte gerettet. In Westendorf in Tirol hat sie einen Snowboarder unter großer Lawinengefahr aus dem Variantenbereich geborgen.

Über hundert Straßensperren im ganzen Land blieben am Dienstag aufrecht. Der ÖAMTC rief die Autofahrer dazu auf, die Sperren ernst zu nehmen. Es sei vorgekommen, dass Autofahrer die Sperren einfach entfernt haben. Das sei nicht nur lebensgefährlich, sondern auch strafbar.

Montagabend verlegte eine Lawine in Finkenberg im Zillertal eine Gemeindestraße auf rund 100 Meter. Niemand wurde unter den Schneemassen begraben. (Thomas Neuhold, Stefanie Ruep, 9.1.2019)