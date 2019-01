Niederlande beschuldigen Iran zweier Morde

Außenminister beruft sich auf Geheimdienst

Den Haag – Der Iran ist nach Angaben der niederländischen Regierung für zwei Morde an Regimegegnern in den Niederlanden verantwortlich. Das teilte der niederländische Außenminister Stef Blok am Dienstag in Den Haag mit. Er berief sich dabei auf Informationen des Geheimdienstes.

Die Morde waren nach Angaben des Ministers mit ein Grund dafür, dass die Europäische Union (EU) am Dienstag neue Sanktionen gegen zwei Iraner und einen iranischen Sicherheitsdienst verhängte.

"Starke Hinweise"

2015 und 2017 waren in Almere bei Amsterdam sowie in Den Haag zwei regimekritische Iraner, die niederländische Pässe hatten, ermordet worden. Der niederländische Geheimdienst AIVD habe "starke Hinweise", dass die Regierung in Teheran dahinter stecke. Die niederländische Regierung verurteilt diese Aktionen und spricht von einer "inakzeptablen" Verletzung der niederländischen Souveränität.

Bereits im Juni 2018 hatten die Niederlande zwei iranische Diplomaten ausgewiesen, damals war dafür kein Grund angegeben worden. (APA, 8.1.2019)