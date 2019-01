Ex-ÖAMTC-Manager und Asfinag-Sprecher Harald Dirnbacher verstorben

Zuletzt war er bei der PR-Agentur bettertogether beschäftigt

Wien – Der ehemalige Leiter der ÖAMTC-Verkehrswirtschaft und Sprecher der Autobahnholding Asfinag, Harald Dirnbacher, ist unerwartet im 53. Lebensjahr verstorben. 2003 erhielt der Öffentlichkeitsarbeiter für die Initiative "Schlau gegen Stau!" den Staatspreis PR. Zuletzt war er bei der PR-Agentur bettertogether beschäftigt.

"Immer humorvoll, leidenschaftlich für seine Projekte und vor allem ein großer Menschenfreund. Harald Dirnbacher war einer der führenden Kommunikationsberater Österreichs. Wir sind stolz und dankbar, dass wir mit ihm so lange zusammenarbeiten durften. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei der gesamten Familie. Wir verlieren mit Harry einen treuen Freund, Wegbegleiter und Kollegen", so die Geschäftsführung von bettertogether. (APA, red, 8.1.2018)