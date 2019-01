Australien würde Asylantrag von Saudi-Araberin prüfen

Die Prüfung könne mehrere Tage dauern. Saudi-Arabien sieht eine "Familienangelegenheit". Eine Auslieferung habe man nicht beantragt

Bangkok/Genf – Die aus Angst vor ihrer Familie nach Thailand geflohene Saudi-Araberin kann sich womöglich Hoffnungen auf Asyl in Australien machen. Ein möglicher Antrag der 18-jährigen Rahaf Mohamme d al-Kunun werde "gründlich geprüft", sagte ein Vertreter des australischen Innenministeriums am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

Eine Online-Petition auf der Internetseite Change.org, die für al-Kunun Asyl in Großbritannien forderte, wurde bereits von mehr als 75.000 Menschen unterzeichnet. Auf der Flucht vor ihrer Familie war al-Kunun am Wochenende mit einer Maschine aus Kuwait auf dem internationalen Flughafen in Bangkok gelandet und dort von der thailändischen Einwanderungsbehörde gestoppt worden. Auf eine zunächst angedrohte Abschiebung nach Saudi-Arabien verzichteten die Behörden, nachdem al-Kunun auf ihr Schicksal im Kurzbotschaftendienst Twitter aufmerksam machte und damit Wellen schlug.

UNHCR prüft, Australien "erfreut" darüber

Das UN-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR), in dessen Obhut sich die junge Frau seit Montag befindet, teilte mit, die Prüfung des Asylantrags der jungen Frau werde vermutlich mehrere Tage in Anspruch nehmen. "Es könnte mehrere Tage dauern, den Fall aufzuarbeiten und die nächsten Schritte zu beschließen", erklärte UNHCR-Vertreter Giuseppe de Vicentiis. Das UNHCR sei "sehr dankbar", dass al-Kunun nicht gegen ihren Willen abgeschoben worden sei.

Die eigentlich zuständige australische Regierung reagierte belustigt auf die Ankündigung des UNHCR. Sie sei "sehr erfreut", dass die Uno den Asylantrag prüfe, teilte die Regierung mit. Darüber hinaus sagte ein Vertreter des Innenministeriums: "Jeder Antrag von Frau al-Kunun auf ein humanitäres Visum wird sorgfältig geprüft, wenn der UNHCR-Vorgang abgeschlossen ist."

Saudi-Arabien sieht "Familienangelegenheit"

Saudi-Arabien ließ über seine Botschaft in Bangkok erklären, dass die Regierung des erzkonservativen Königreichs eine Auslieferung al-Kununs nicht beantragt habe. Der Fall sei eine "Familienangelegenheit", die aber von der Botschaft mit "Sorgfalt und Aufmerksamkeit" verfolgt werde.

Auf Twitter hatte die Botschaft zuvor dementiert, Vertreter zum Flughafen geschickt und al-Kunun den Pass abgenommen zu haben. Dies hatte die junge Frau so dargestellt. Die Botschaft stellte nach eigenen Angaben Kontakt mit dem Vater al-Kununs her, einem ranghohen Mitarbeiter einer Regionalregierung in Saudi-Arabien, "um ihn über ihre Lage zu informieren".

Vater und Bruder der jungen Frau wurden nach Angaben der thailändischen Einwanderungsbehörde noch am Dienstag in Thailand erwartet. Er wolle mit dem UNHCR über ein mögliches Zusammentreffen der Familienmitglieder sprechen, sagte Behördenchef Surachate Hakparn. "Rahaf ist kein politischer Asylfall."

Tweets weltweit geteilt

al-Kunun war nach eigenen Angaben wegen körperlicher und seelischer Misshandlungen vor ihrer Familie geflüchtet und wollte in Australien Asyl beantragen. Sie fürchtete, bei einer Abschiebung durch die thailändischen Behörden von ihrer Familie eingesperrt oder getötet zu werden.

Die 18-Jährige hatte mit dutzenden auf Englisch und Arabisch verfassten Tweets und Live-Videos in sozialen Medien auf ihr Schicksal aufmerksam gemacht. Ihr Profil auf Twitter kam binnen kürzester Zeit auf Zehntausende Follower. Der Fall schlug international hohe Wellen. Der Fall al-Kunun sorgt wenige Monate nach dem Mord an dem saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul für Schlagzeilen. Das ultrakonservative Königreich wird seit Langem wegen seines restriktiven Umgangs mit Frauen kritisiert. (APA, AFP, 8.1.2019)