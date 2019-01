Männer lügen häufiger als Frauen – der Unterschied ist aber gering

Metaanalyse mit rund 44.000 Teilnehmern zeigt, dass das Alter und vor allem die Situation eine Rolle spielen.

Vor jeder Lüge steht eine Wahl: Entweder, man bleibt bei der Wahrheit und muss mit unangenehmen Konsequenzen leben oder man entscheidet sich für die Unehrlichkeit und nutzt die resultierenden Vorteile. Manchmal bedeuten diese mehr Geld, etwa, wenn man bei der Steuerklärung schummelt, oder man erntet Ruhm, so wie es bei dem Journalisten Claas Relotius der Fall war.



Warum Menschen letztlich lügen, hängt von persönlichen Faktoren und Umweltfaktoren ab, die mittlerweile in zahlreichen Studien untersucht wurden. Ein internationales Forscherteam hat nun eine umfangreiche Metaanalyse zum Lügen durchgeführt, die Erkenntnisse aus fast 600 Studien zusammenfasst. Die Ergebnisse zeigen unter anderem, dass die Tendenz zu Unehrlichkeit von Alter und Geschlecht abhängt – und im Schnitt eher bei Männern anzutreffen ist.



Um den Konflikt, der der Lüge zugrunde liegt, empirisch nachzustellen, wurden in zahlreichen publizierten Studien einfache Experimente durchgeführt. Beispielsweise in Form des Münzwurf-Spiels. Dabei werfen Probanden eine Münze, ohne dass sie jemand dabei beobachtet. Das Ergebnis geben sie beispielsweise per Computer an die Versuchsleiter durch. Bei Kopf bekommen sie Geld, bei Zahl gehen sie leer aus. Führt man diesen Versuch öfter und mit vielen Probanden durch, müsste das Verhältnis von Kopf zu Zahl insgesamt fünfzig zu fünfzig betragen. Doch zeigen fast alle Studien, dass Probanden öfter Kopf als Zahl nennen. Das heißt: Mindestens einige Probanden lügen, um mehr Geld zu "verdienen".



Eindeutige Resultate



Zahlreiche Studien mit diesem oder ähnlichem Grundaufbau haben Wissenschafter in den letzten zehn Jahren durchgeführt, um die verschiedenen Faktoren zu untersuchen, die zu Unehrlichkeiten führen. Lügen Nonnen häufiger als Gefängnisinsassen? Lügt man eher online oder am Telefon? Lügt man eher, wenn man mehr Geld erwartet? Für die nun im Fachjournal "Psychological Bulletin" präsente Metaanalyse haben die Forscher des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und des Technion – Israel Institute of Technology die Daten von 565 Studien mit insgesamt 44.050 Probanden berücksichtigt.



"Obwohl es zahlreiche Studien gibt, die untersuchen, wer, wann und warum lügt, sind die Ergebnisse nicht eindeutig, teilweise sogar widersprüchlich. Mithilfe der großen Datenmenge aus allen Studien können wir nun zu einigen Faktoren eindeutigere Aussagen treffen", sagt Philipp Gerlach, Assoziierter Wissenschafter am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Erstautor der Studie.



Jüngere und Männer lügen häufiger



Insgesamt haben bei den untersuchten Experimenten 42 Prozent aller Männer und 38 Prozent aller Frauen gelogen. Die Vermutung, dass Männer häufiger lügen als Frauen, konnte die Studie damit bestätigen – auch wenn der Unterschied nur gering ist. Außerdem haben jüngere Personen häufiger gelogen als ältere. Dabei sank die Wahrscheinlichkeit, dass jemand lügt, mit jedem Jahr um 0,28 Prozentpunkte. Während sie bei einer 20-jährigen Person bei etwa 47 Prozent liegt, liegt sie bei einer 60-jährigen nur noch bei 36 Prozent. Andere, immer wieder diskutierte Faktoren konnte die Studie nicht bestätigen. So finden die Wissenschafter zum Beispiel keinen Hinweis darauf, dass Wirtschaftsstudierende besonders häufig lügen.



Für die Metaanalyse wurden publizierte sowie noch nicht publizierte Studien aus der Psychologie als auch aus den Wirtschaftswissenschaften herangezogen. Diese Studien untersuchten das Ausmaß von Unehrlichkeit mit Hilfe von wenigen, aber sehr unterschiedlichen experimentellen Anordnungen. In einigen bezog sich Unehrlichkeit auf ein Zufallsergebnis, wie bei dem Münzwurf-Spiel. In anderen Studien bezog sich Unehrlichkeit auf das Ausmaß der eigenen Fertigkeiten, zum Beispiel ob ein mathematisches Rätsel richtig gelöst wurde.



Bedingungen sind ausschlaggebend



Die Forscher konnten zeigen, dass solche strukturellen Unterschiede im Versuchsaufbau das Verhalten der Probanden beeinflussen und somit zu unterschiedlichen Ergebnissen über das Ausmaß der Unehrlichkeit führen. "Möchte man wissen, in welchem Ausmaß Menschen geneigt sind, sich unehrlich zu verhalten, muss man unbedingt berücksichtigen, mit welchen experimentellen Situationen und Versuchungen man Menschen konfrontiert. Dies deutet daraufhin, dass Unehrlichkeit nicht einfach nur die Eigenschaft einer Person ist, sondern systematisch mit den Bedingungen der Umwelt zusammenspielt ", sagt Ralph Hertwig, Direktor des Forschungsbereichs "Adaptive Rationalität" am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. (red, 8.1.2019)