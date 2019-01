Dschungelcamp-Quiz: Wie gut kennen Sie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"?

Zum 13. Mal wird das Dschungelcamp eröffnet. Was wissen Sie über Ekelprüfungen, Z-Promis und Dr. Bob?

Von Stars kann man ohnehin seit einigen Staffeln nicht mehr reden, aber der Promi-Faktor ist eh nebensächlich: Es geht um persönliche Dramen, Gruppendynamiken und – ja auch – die Ekelprüfungen.

Die mittlerweile 13. Staffel startet am Freitag mit Reality-Sternchen und selbsternannten Sex-Experten. Kommentiert und moderiert wird das Dschungel-Erziehungslager für Ä-Promis von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, Dr. Bob ist auch wieder dabei. Never change a winning team.

In den letzten Jahren hat sich einiges an Trivialwissen und Fremdschäm-Zitate angesammelt. Können Sie Ihr Dschungelcamp-Know-how in unserem Quiz richtig einsetzen?

Wie viele Fragen haben Sie richtig beantwortet? Und auf welchen Kandidaten freuen Sie sich in der neuen Staffel? (rec, 11.1.2019)