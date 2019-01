Handel fordert Plastiksackerlverbot auch für Onlinehändler

Der Plastikgipfel endet mit Bekenntnissen, wie das Verbot von nichtkompostierbaren Tragetaschen konkret umgesetzt wird, bleibt offen

Wien – Die Runde, die das Thema "Plastiksackerlverbot" im Bundeskanzleramt diskutierte war hochrangig und gut besetzt: Bundeskanzler Sebastian Kurz, Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Kollege Norbert Hofer (FPÖ) diskutierten gemeinsam mit Vertretern des Einzelhandels, dem Handelsverband, NGOs, Wissenschaftlern und Sozialpartnern, wie das Plastiksackerl-Verbot ab 2020 umzusetzen sei. Auch die Einwegplastik-Richtlinie der EU sowie weitere Maßnahmen zur Reduktion des Kunststoffmülls lagen am Tisch. Echte Beschlüsse gab es nicht, dafür zahlreiche Bekenntnisse.

Umweltministerin Köstinger will einen "Schlussstrich gegen die Plastikvermüllung" ziehen, hatte sie davor kundgetan. Alleine mit dem Plastiksackerlverbot sollen 5.000 bis 7.000 Tonnen weggeworfene Kunststofftragetaschen jährlich vermieden werden, lautet das Ziel. "Mehrweg ist das Schlüsselwort", so Köstinger nach dem Gipfel. Das Plastiksackerl durch anderes Einwegmaterial zu ersetzen, ist für Regierungskoordinator Norbert Hofer (FPÖ) keine Lösung.

Greenpeace hatte davor gewarnt, Plastiksackerl mit Sackerl aus Papier oder Bio-Plastik zu ersetzen. Nur Mehrwegsackerl seien tatsächlich umweltschonend. Das Verbot müsse zu einer Reduktion der Abfallmengen führen und dürfe das Problem nicht auf andere Materialien verlagern, die eine ähnlich schlechte Ökobilanz aufweisen, wie das Plastiksackerl, so Greenpeace.

Handel fordert mehr Fairness

Der Handelsverband will zwar das Verbot von Plastiksackerln ab 2020 unterstützen, fordert aber auch mehr Wettbewerbsfairness, "ndem wir auch Internet-Händler und Marktplätze regulatorisch miteinbeziehen und ein faires Level Playing Field für alle Marktteilnehmer sicherstellen." Es wäre unverständlich, wenn das Verbot nur jene belastet, die Wertschöpfung und Beschäftigung in Österreich sicherstellen, aber jene digitalen Player außen vor lässt, die unser Land mit einer Plastikmüll-Lawine überrollen", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Viele Online-Händler aus Drittstaaten würden etwa kein Entpflichtungsentgelt für ihre nach Österreich gelieferten Verpackungen liefern, obwohl sie dazu gesetzlich verpflichtet wären. "Eine strengere Ahndung wäre wichtig, um Marktverzerrungen zu vermeiden", so der Handelsverband.



Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes, fordert nun Taten. "Den Bekenntnissen muss eine konsequente Umsetzung folgen." Unkomplizierte Alternativen für Plastiksackerl würden jedenfalls fehlen, so Maier. Der Runde Tisch habe klar gezeigt: Politische Strategien müssen auf Eindämmung und Vermeidung von Plastiksackerln und -verpackungen abzielen. Es braucht in erster Linie Innovationsanstrengungen in Richtung Abfallvermeidung und erst in zweiter Linie in Richtung Einsatz alternativer Materialien. Handel und Industrie seien gefordert, praktikable Mehrweglösungen zu entwickeln", so Maier.

Verzicht auf Einwegplastik

Das Sackerlverbot ist übrigens eine österreichische Idee. Denn die EU-Richtlinie sieht ein Verbot von nichtkompostierbaren Tragetaschen nicht vor, wohl aber den Verzicht auf Einwegplastik bei ersetzbaren Gegenständen wie Kaffeebechern oder Wattestäbchen ab 2021.

Ausnahmen für In-Verkehr-Bringer wie Handel, Würstel- und Kebabstände, Bäckereien oder Apotheken gibt es in Österreich nicht. Alternativen für sogenannte Knotenbeutel, also Einweggebinde für Obst und Gemüse aus reißfestem Papier, verrotten zwar schneller, seien aber viel teurer, argwöhnen Handelskonzerne wie Spar oder Rewe bereits vor dem Gipfel, und hinsichtlich des Energie- und Wassereinsatzes kaum besser als Plastik. Mehrfach verwend- und waschbare Polyesternetze, wie sie Spar anbietet, kosten im Dreierpack 1,49 Euro. Der Handel hatte auf die Festlegung von Übergangsfristen gepocht, bis der Altbestand verbraucht sei. (red, 8.1.2019)