London Fashion Week: Die verrücktesten Modetrends für Männer

foto: niklas halle'n / afp

4. Skingirl-Haarfransen

Der in Wien lehrende Hussein Chalayan zeigte am letzten Tag der London Fashion Week Jacken, die aussahen, als seien sie in einem Origami-Workshop entstanden – dazu verpasste er den männlichen Models die Haarmode der Skingirls (hinten kurz, vorne Pony).