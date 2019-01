"Herumlungern" auf der Kaiserwiese verboten: Pro & Kontra aus den Foren

Pro von User "JOmei1"

"In ganz Wien kommen einem Leute mit der Bierdose in der Hand entgegen, die dann oft genug nach Lust und Laune irgendwo hingeschmissen wird. Dieser Brauch des 'mobilen Saufens' ist wohl quasi Fortsetzung des 'Food to go'-, 'Drink to go'-, 'Telephone to go'-Unwesens, welches ständig zunimmt. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, dieser Vergammelung des öffentlichen Raums irgendetwas entgegensetzen zu können."