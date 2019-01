Monsanto gewinnt Rechtsstreit um Patent für genveränderte Baumwolle

Die Bayer-Tochter darf in Indien das Patent anmelden

Neu Delhi – Die Bayer-Tochter Monsanto hat einem Insider zufolge in einem Gerichtsstreit um genetisch veränderte Baumwolle in Indien einen Sieg errungen. Indiens Oberster Gerichtshof habe Monsanto erlaubt, ein Patent auf genetisch verändertes Baumwoll-Saatgut anzumelden, sagte ein Unternehmensinsider am Dienstag. Gegen Monsanto hatte die indische Saatgutfirma Nuziveedu Seeds geklagt.

Der Anbau genetisch veränderter Baumwolle ist in Indien ein großes Thema. Die Bauern greifen oft auf gentechnisch verändertes Baumwoll-Saatgut von Monsanto zurück, das noch gar nicht zugelassen und illegal im Umlauf ist. Das indische Umweltministerium sieht darin einen Gesetzesverstoß und die Landwirte riskieren Gefängnisstrafen. (APA, 8.1.2018)