789.000 Zuschauer: "Walking on Sunshine" schlägt "Millionenshow"

23 Prozent Marktanteil im Hauptabend von ORF 1, 616.000 Zuschauer für "Millionenshow" in ORF 2

Wien – Die neue ORF-Serie "Walking on Sunshine" startet am Montagabend im Hauptabend mit 789.000 Zuschauern bei einem Marktanteil von 23 Prozent. Die zweite Folge (ab 21.09 Uhr) kam auf 720.000 Zuschauer (22 Prozent Marktanteil).

Damit liegt die Serie mit Roman Palfrader als Wettermoderator vor der ORF-"Millionenshow" in ORF, die Show mit Armin Assinger kam auf 616.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 18 Prozent. "Thema" – das Format lief parallel zur zweiten "Walking on Sunshine"-Folge in ORF 2 – sahen 453.000 Zuschauer. (red, 8.1.2019)