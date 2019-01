Lawinengefahr in Niederösterreich steigt weiter an

Warnstufe 4 in Ybbstaler Alpen und Rax-Schneeberggruppe – Schnee in Südgriechenland

Die Schneefälle in Österreich halten an. Auch in der Nacht auf Dienstag ist die Lawinengefahr in Niederösterreich weiter angestiegen. Neben den Ybbstaler Alpen galt am Dienstag auch in der Rax-Schneeberggruppe die zweithöchste Warnstufe 4. In den Türnitzer und Gutensteiner Alpen sowie im Semmering-Wechselgebiet wurde die Gefahr nach Angaben des Lawinenwarndienstes mit erheblich (Stufe 3) bewertet. Es wird von einer Verschärfung ausgegangen.

"Weiterer Neuschnee sorgt für eine steigende Schneelast, womit spontane Entladungen in Form von trockenen Schneebrett- und Lockerschneelawinen aus den Hochlagen zu erwarten sind", wurde im Lagebericht betont.

"Zudem sind mit etwas ansteigenden Temperaturen und mit dem Regen auch Nass- und Gleitschneeentladungen in tieferen und mittleren Lagen möglich. Entlang steiler Wald- und Wiesenbereiche können durchaus auch Straßenbereiche betroffen sein." Im Tourenbereich sei die Situation "überaus heikel, mit Sturm und Neuschnee finden sich in sämtlichen Expositionen frische Triebschneepakete, selbst bis in bewaldete Bereiche herab".

Tendenz, so der Warndienst: "Die Lawinensituation spitzt sich mit weiteren intensiven Neuschneemengen (speziell in den Ybbstaler Alpen) und anhaltendem Sturm weiter zu!"

Leichte einstweilige Entspannung in Salzburg und Vorarlberg

In Salzburg hat sich die Lage unterdessen ein wenig entspannt. "Nur noch ganz wenige spontane Lawinen aus höheren Einzugsgebieten, aber zahlreiche Gleitschneelawinen unter 1700 m aus steilem Grasmattengelände", vermeldet der lokale Lawinenwarndienst. Gleichzeitig warnt er aber vor Sturm und Triebschnee – und: Auch die Lawinensituation werde sich ab Nachmittag wieder zuspitzen.

Auch in Vorarlberg hat die Gefahr von Montag auf Dienstag auf Stufe 3 (erhebliche Lawinengefahr) abgenommen. Die Situation blieb allerdings angespannt, unerfahrenen Wintersportlern wurde von Touren außerhalb des gesicherten Skiraums weiterhin dringend abgeraten. Mit den prognostizierten Schneefällen sollte in der Nacht auf Mittwoch die Lawinengefahr zudem schon wieder deutlich ansteigen.

5.000 ÖBB-Mitarbeiter im Einsatz

Bei den Ausnahmeverhältnissen sorgen bis zu 5.000 Mitarbeiter der ÖBB dafür, dass die Züge in Österreichs weiter fahren können. Der Winterdienst ist oft noch "Handarbeit", betonen die ÖBB. Tätigkeiten wie Schneeräumung von Weichen, Enteisen von Brücken und Tunnel, Abschaufeln von Bahnsteigdächern oder Säuberung der Spurrillen bei Eisenbahnkreuzungen passieren händisch.

Bei Schneefall wird im Schichtbetrieb vor allem im Gleis- und Weichenbereich sowie an den Bahnsteigen gearbeitet. Im Anlassfall seien die ÖBB-Mitarbeiter gemeinsam mit Winterdienstfirmen bereits in den frühen Morgenstunden im Einsatz und befreien mehr als 1.000 Bahnhöfe und Haltestellen von Eis und Schnee – das entspricht einer Fläche von rund drei Millionen Quadratmetern. Außerdem wird das Streckennetz mit knapp 5.000 Kilometern kontinuierlich mit Schneepflügen, Schneefräsen und Schneebürsten vom Schnee befreit. Von rund 13.600 Weichen sind über 10.300 mit Weichenheizungen ausgestattet.

Schnee in Südgriechenland

Aber nicht nur hierzulande herrscht tiefer Winter. Schneefall hat am Dienstag auch den Verkehr in zahlreichen Regionen Mittel- und Südgriechenlands lahmgelegt. Sogar auf der Akropolis von Athen lag in der Früh eine hauchdünne Schneedecke. Diese aber schmolz rasch mit dem ersten Tageslicht, wie das griechische Fernsehen zeigte.

Auch die wichtigste Nord-Süd-Autobahn zwischen Athen und Thessaloniki musste von der Polizei wegen vereister Fahrbahn an zwei Stellen gesperrt werden. Die meisten Schulen des Landes blieben geschlossen. Die Städte öffneten beheizte Räume, wo Obdachlose Zuflucht suchen können. Mit einer Wetterbesserung rechnete das Wetteramt erst am Donnerstag. (APA, 8.1.2018)