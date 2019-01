Geballte Kritik an neuer Mindestsicherung

Die Regelung steht laut UNHCR "nicht in Einklang mit Flüchtlingskonvention und EU-Recht" – WU-Forscherin: Könnte teuer werden

Wien – Die geplanten Änderungen bei der Mindestsicherung – derzeit in parlamentarischer Begutachtung und bereits mit zahlreichen Stellungnahmen versehen – sorgen für geballte Kritik. Das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR warnt insbesondere vor drastischen Auswirkungen auf Flüchtlinge und sogenannte subsidiär Schutzberechtigte, also Menschen, die vorübergehenden Schutz in Österreich erhalten.

Letztere müssten künftig von etwas mehr als 300 Euro im Monat leben, warnt Christoph Pinter, Chef des UNHCR Österreich, im Ö1-"Morgenjournal", und das bedeute: "Sie müssten wahrscheinlich in organisierten Quartieren leben, die für den vorübergehenden Aufenthalt während eines Asylverfahrens konzipiert sind und sicher nicht geeignet sind für einen guten Integrationsprozess."

Ungleichbehandlung von Flüchtlingen

Aber auch Menschen, die einen positiven Asylbescheid erhalten, müssten in der Lernzeit, bis sie das erforderliche Niveau an Deutschkenntnissen nachweisen können, "mit deutlich geringeren Sozialhilfesätzen auskommen", befürchtet Pinter. Das UNHCR hält fest: "Unserer Ansicht nach ist diese Ungleichbehandlung von Flüchtlingen, die sich durch die hohen Anforderungen von Deutschkenntnissen ergibt, nicht mit der Genfer Flüchtlingskonvention und auch nicht mit dem EU-Recht in Einklang zu bringen."

Kurse gesucht

Künftig soll es die volle Mindestsicherung nur noch geben, wenn man ein gewisses Deutschniveau, nämlich B1, nachweisen kann; Sprachkurse für Asylwerber mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit werden eingeschränkt. Das könne zu langfristigen Integrationsproblemen führen, warnt auch Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien. Dass das Arbeitsmarktservice für 2019 kein Extrabudget für Asylberechtigte bekommt, findet sie problematisch.

Die Zahl der Asylanträge ist zuletzt massiv zurückgegangen, das ist für Kohlenberger allerdings kein Argument für ein geringeres Kursangebot. Für das AMS entscheidend seien jene, die ein Bleiberecht erhalten, und dieser Bestand sei – wegen des Rückstaus bei Asylanträgen aus den Jahren 2015, 2016 und 2017 – zumindest bis zum ersten Halbjahr 2018 gestiegen. "Das AMS bekommt jetzt erst sukzessive die Personen aus den Asylverfahren und hätte damit gleichbleibende Mittel benötigt, wenn nicht sogar mehr", sagt Kohlenberger.

Finanzierung vom Bund

Sie kritisiert, dass der Bezug der vollen Mindestsicherung künftig an ein gewisses Deutschniveau gekoppelt sein soll, es aber gleichzeitig weniger Sprachkurse gibt. Laut Integrationsjahrgesetz ist für die Finanzierung von Kursen der Bund verantwortlich: Bis zum Sprachniveau A1 (Grundkompetenzen) ist der Integrationsfonds zuständig, darüber das AMS. In der Vergangenheit habe zwar immer wieder die Zivilgesellschaft einen Teil der staatlichen Aufgaben in diesem Bereich übernommen. Es sei aber offen, ob und wie viele wegfallende Kurse dadurch abgefedert werden können.

Kohlenberger ist Mitarbeiterin des Instituts für Sozialpolitik der WU und studierte Kulturwissenschafterin. Aus wissenschaftlicher Sicht kann sie der Koppelung von Mindestsicherung und Sprachfähigkeiten nichts abgewinnen: Man wisse aus der Bildungswissenschaft, dass Angst – in diesem Fall vor dem Verlust der Existenzsicherung – "ein schlechter Motivator fürs Lernen ist".

"Erhebliche Bedenken"

In der Begutachtungsstellungnahme des Oberlandesgerichts Wien wird vor einem weiteren Aspekt der neuen Mindestsicherung gewarnt. Vorgesehen ist nämlich, Straftätern, die zu mehr als sechs Monaten bedingter oder unbedingter Haft verurteilt werden, nach Verbüßen der Haftstrafe für den Zeitraum, der der Dauer der Freiheitsstrafe entspricht, die Mindestsicherung zu streichen. OLG-Präsident Gerhard Jelinek schreibt an die Sozialministerin: "Gegen eine derartige Regelung bestehen erhebliche Bedenken."

Ähnlich wie die Richtervereinigung ("Das Vorhaben wird entschieden abgelehnt") und der Bewährungshilfeverein Neustart warnt auch das Oberlandesgericht, dass verurteilte Straftäter damit "in eine finanziell noch aussichtslosere Situation (Obdachlosigkeit, Gefährdung elementarer Lebensbedürfnisse) gedrängt werden", würden doch die Leistungen der Grundversorgung "für die Bestreitung einer auch nur notdürftigen Lebenshaltung kaum beziehungsweise nicht" ausreichen. Man prophezeit "eine Lage der Perspektivlosigkeit, womit sich das Gefährdungspotenzial, neuerlich in die Kriminalität abzugleiten, signifikant" erhöhe.

"Verarmungsgesetz"

Auch Amnesty International findet wenig Gutes am vorliegenden "Verarmungsgesetz", neben inhaltlichen will man auch grundlegende verfassungsrechtliche Mängel darin erkennen: Demnach ist laut der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs ein Gesetz, das der Sicherung des Existenzminimums und der Gewährung eines menschenwürdigen Lebens dienen soll, unsachlich, wenn dieses Ziel durch die Regelungen in dem Gesetz faktisch nicht erreicht werden kann. Genau das sei bei der vorliegenden Neuregelung aber der Fall, findet Amnesty.

"Massive Schlechterstellung"

Die Arbeiterkammer begrüßt zwar grundsätzlich eine bundeseinheitliche Neuregelung der Mindestsicherung, "äußerst kritisch" sieht man aber die "massive Schlechterstellung von Familien mit mehreren Kindern" – diese liefen damit Gefahr, "die armen Erwachsenen von morgen zu sein". Auch dass die Zusatzzahlungen für Alleinerziehende oder Menschen mit Behinderung als "Kann-Bestimmung" formuliert sind, missfällt der Arbeitnehmervertretung. Außerdem stößt man sich daran, dass künftig der Migrationshintergrund der Bezieherinnen und Bezieher erfasst werden soll: Die "Leistung zur Unterstützung der Schwächsten" solle "kein Werkzeug der Entsolidarisierung der Gesellschaft" werden. (APA, red, 8.1.2019)