Von Mädchen und Monstern: Comic-Sternstunden 2018

Das Monster in uns

Man mixe Pulp-Comics der 50er und 60er mit einem verstörendem Krimi, dazu Horrorfilme mit einem Familiendrama, füge eine ganze Reihe starker Charaktere hinzu und versetze das alles mit grandiosen Zeichnungen, die mitunter an Robert Crumb erinnern ebenso wie an die großen Illustratoren des 19. Jahrhunderts.

"Am liebsten mag ich Monster" ist das Debüt der 56-jährigen Illustratorin Emil Ferris und führt in das verlotterte und durch Unruhen geschüttelte Chicago der 1960er-Jahre. Die zehnjährige Karen Reyes verschlingt alles, was sie über Monster kriegen kann. In ihrem Notizbuch – das die Graphic Novel abbildet – hält sie fest, was sie bewegt: ihre Existenz als Außenseiterin, die in einer ungewöhnlichen Familie aufwächst, und vor allem den Mord an ihrer jüdischen Nachbarin, der sie in allerlei menschliche und unmenschliche Abgründe führt.

Auf wechselnden Erzählebenen und mit liebevollen wie verstörenden Bildern porträtiert sie den Geist einer Epoche und zeigt uns, wie vielgestaltig die Monster in und um uns sein können. Für das monumentale 400-Seiten-Meisterwerk erhielt Ferris bereits die wichtigsten Preise, die für Comics und Graphic Novels vergeben werden: den Ignatz Award in zwei Kategorien und den Eisner Award. Brillant!